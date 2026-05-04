شقيق الإيرانية نرجس محمدي: حالتها تتدهور وتحتاج علاجا عاجلا

أوسلو 4 مايو أيار (رويترز) – قال حميد رضا محمدي شقيق الإيرانية السجينة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في تصريح لرويترز اليوم الاثنين إن شقيقته بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة لعلاج مشكلة في القلب تهدد حياتها وذلك بعد نقلها من السجن إلى مستشفى في الأسبوع الماضي.

وفازت نرجس بجائزة نوبل للسلام في 2023 أثناء وجودها في السجن بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وتعتقد عائلتها أنها تعرضت لنوبة قلبية في أواخر مارس آذار. ونقلت إلى مستشفى في شمال غرب إيران في أول مايو أيار وسط تدهور سريع في حالتها الصحية.

وقال شقيقها حميد رضا في مقابلة من منزله في النرويج “إنها تعاني من صداع شديد وغثيان وألم في الصدر. قلبها هو ما يقلقنا للغاية”.

وأضاف أن المستشفى المحلي الذي تعالج فيه لا يستطيع توفير الرعاية الكافية لها.

وتابع “جميع الخبراء يعتقدون أن حياتها في خطر وأنها تحتاج إلى قضاء شهر على الأقل بعيدا عن ظروف السجن لتلقي العلاج المناسب… إنها بحاجة إلى أطبائها المختصين الذين أجروا لها العمليات الجراحية من قبل ويعرفون بالضبط ما تعانيه”.

وناشدت كل من عائلة محمدي ولجنة نوبل النرويجية السلطات الإيرانية نقلها إلى فريقها الطبي المختص في طهران لتلقي العلاج.

ووصف حميد رضا شقيقته بأنها قوة من قوى الطبيعة ترفض الاستسلام.

وقال “ما يجعل نرجس مميزة للغاية هو أنها كسرت الصورة النمطية للسجين الذي قضى وقتا طويلا في السجن وأصبح محطما وحزينا… هي دوما نشيطة ورفضت أن يكسرها النظام”.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)