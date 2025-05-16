شكوى فرنسية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بشأن مواطنيها الموقوفين

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تقدّم فرنسا الجمعة دعوى ضدّ إيران أمام محكمة العدل الدولية “لانتهاكها واجب منح الحماية القنصلية” لاثنين من مواطنيها ما زالا مسجونين في الجمهورية الإسلامية، على ما قال وزير الخارجية جان-نويل بارو.

وصّرح بارو لقناة “فرانس 2” التلفزيونية إن سيسيل كولر وجاك باريس “محتجزان كرهائن منذ ثلاث سنوات في إيران، في ظروف غير لائقة تضاهي التعذيب وهما محرومان مما يعرف بالزيارات القنصلية”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع نيسان/أبريل إلى أن باريس تتحضّر لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في غياب أيّ تقدّم. وأشادت شقيقة سيسيل كولر بذاك الإعلان باعتباره “تحوّلا كبيرا”.

ويأتي الاعلان عن هذه الشكوى في يوم من المقرر أن يلتقي مفاوضون إيرانيون الجمعة في تركيا، بمبعوثين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوقفت المدرّسة سيسيل كولر مع شريكها جاك باريس في أيار/مايو 2022، واتهمتهما إيران بـ “التجسّس”. وهما محتجزان مذاك في ظروف قاسية في العزل في سجن إوين بشمال طهران.

وبعد الإفراج في آذار/مارس عن أوليفييه غروندو الذي كان محتجزا في إيران منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، بات كولر وباريس رسميا آخر فرنسيين معتقلين في الجمهورية الإسلامية. وتعتبرهما باريس “رهائن دولة”.

وتحتجز السلطات في طهران حوالى عشرين مواطنا غربيا وتتّهمها عواصم أوروبية ومنظمات غير حكومية بممارسة “دبلوماسية الرهائن” لانتزاع تنازلات من الدول الغربية أو الافراج عن مواطنين إيرانيين محتجزين لدى الغرب.

وأجرت إيران ودول غربية عدة منها الولايات المتحدة، صفقات عدة لتبادل السجناء خلال الأعوام الماضية.

مرا/م ن/كام