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شل تنفي تقارير صحافية عن مباحثات للاستحواذ على “بي بي”

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نفت مجموعة “شل” البريطانية العملاقة إجراء مباحثات للاستحواذ على نظيرتها “بريتش بتروليوم” (بي بي)، بعد تقارير صحافية أثارت ترقبا في الأسواق.

وأوردت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية مساء الأربعاء أن الشركتين تجريان مباحثات أولية بشأن الاستحواذ الذي سيكون في حال تحقق، من أكبر عمليات الدمج في تاريخ صناعة النفط.

وقال متحدث باسم شل لوكالة فرانس برس إن المباحثات “مجرد تكهن في الأسواق. لا تجرى مباحثات”.

وامتنعت بي بي عن التعليق.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر لم تسمّها، وجود “مباحثات أولية” بشكل دمج عمليات الشركتين، وهو ما قد يؤدي الى تشكيل مجموعة عملاقة منافسة لشركات كبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين، وتوتال إنرجي الفرنسية.

وقال المحلل في “آي جي بيل انيفستمنت” دان كوستوورث إن “كل الشركات الكبرى ستنظر بعناية الى كل فرص الاستحواذ في مجالاتها، القادرة على زيادة حجمها بشكل كبير”.

وأضاف “لكن هذا لا يعني أن الصفقات ستمضي قدما”، مشيرا الى أن شراء شل لبي بي “هو شائعة الاستحواذ الدائمة”.

ورجح المحلل لدى سيتي إيندكس فواد رزاق زاده أن يثير الاستحواذ المحتمل لشل على بي بي مخاوف في مجال المنافسة، ما يصعّب نيل عملية كهذه موافقة الهيئات الناظمة المختصة.

وواجهت بي بي مشكلات عدة في الأعوام الماضية إزاء منافسيها.

وأعلنت الشركة البريطانية في شباط/فبراير التخلي عن أهدافها الطموحة في مجال التحول المناخي، لإعادة التركيز على النفط والغاز في ظل تراجع أرباحها. وانخفض الربح الصافي للشركة في الربع الأول بنسبة 70 في المئة، ليسجل 687 مليون دولار.

لول-زاب/كام/الح

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