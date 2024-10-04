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شهود من رويترز: سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

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القاهرة (رويترز) – قال شهود من رويترز إنه تم سماع دوي انفجار وشوهد دخان يتصاعد فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارين لسكان في المنطقة بضرورة إخلاء منازلهم على الفور.

وصدر الإنذار الأول للسكان الموجودين على وجه التحديد في مبنى في حي برج البراجنة، أما الإنذار الثاني فكان للموجودين في مبنى بمنطقة الشويفات.

تأتي الغارات على بيروت في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية وسط التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية