The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

شي جينبينغ في كازاخستان لقمة الصين ودول آسيا الوسطى

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان الاثنين لحضور القمة الثانية بين الصين وآسيا الوسطى، وفق وسائل الإعلام الرسمية في بكين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) قرابة الساعة 12,30 ظهرا بتوقيت كازاخستان (07,30 ت غ) بأن طائرة الزعيم الصيني حطت في العاصمة أستانا. 

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون الصين الرسمي “سي سي تي في” طائرة شي الرئاسية تتقدم على المدرج قبل أن يستقبله دبلوماسيون يحيط بهم عسكريون بزيهم الأبيض والأزرق.

والتقى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف نظيره الصيني عقب وصوله وأجريا محادثات في وقت لاحق من اليوم مع تعهد شي “تطوير” تعاونهما الثنائي، وفق بيان نشره الإعلام الرسمية الصيني.

وهذه الزيارة الخارجية الثالثة لشي هذا العام، بعد زيارتين إلى جنوب شرق آسيا وروسيا.

تتنافس الصين مع روسيا على النفوذ في هذه المنطقة الشاسعة التي تكاد تعادل مساحة الاتحاد الأوروبي، لكن عدد سكانها الإجمالي لا يتجاوز 80 مليون نسمة.

ومنطقة آسيا الوسطى هدف استراتيجي مهم للصين في مبادرة الحزام والطريق التي تستخدم استثمارات ضخمة في البنى التحتية كرافعة سياسية ودبلوماسية. 

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون الاثنين بأن زيارة شي “(ستفتح) مجالا أكبر للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق”.

المنطقة غنيّة أيضا بالموارد الطبيعية ويمكن للاستثمار الصيني فيها أن يُسهّل التجارة مع أوروبا. 

وتسعى جمهوريات آسيا الوسطى الخمس إلى تقليل اعتمادها على روسيا وتعزيز شراكاتها مع دول أخرى.

وتسارعت هذه الخطوة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

اوه/غد-الح/ح س

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
38 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
15 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية