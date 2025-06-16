شي جينبينغ في كازاخستان لقمة الصين ودول آسيا الوسطى

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان الاثنين لحضور القمة الثانية بين الصين وآسيا الوسطى، وفق وسائل الإعلام الرسمية في بكين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) قرابة الساعة 12,30 ظهرا بتوقيت كازاخستان (07,30 ت غ) بأن طائرة الزعيم الصيني حطت في العاصمة أستانا.

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون الصين الرسمي “سي سي تي في” طائرة شي الرئاسية تتقدم على المدرج قبل أن يستقبله دبلوماسيون يحيط بهم عسكريون بزيهم الأبيض والأزرق.

والتقى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف نظيره الصيني عقب وصوله وأجريا محادثات في وقت لاحق من اليوم مع تعهد شي “تطوير” تعاونهما الثنائي، وفق بيان نشره الإعلام الرسمية الصيني.

وهذه الزيارة الخارجية الثالثة لشي هذا العام، بعد زيارتين إلى جنوب شرق آسيا وروسيا.

تتنافس الصين مع روسيا على النفوذ في هذه المنطقة الشاسعة التي تكاد تعادل مساحة الاتحاد الأوروبي، لكن عدد سكانها الإجمالي لا يتجاوز 80 مليون نسمة.

ومنطقة آسيا الوسطى هدف استراتيجي مهم للصين في مبادرة الحزام والطريق التي تستخدم استثمارات ضخمة في البنى التحتية كرافعة سياسية ودبلوماسية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون الاثنين بأن زيارة شي “(ستفتح) مجالا أكبر للبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق”.

المنطقة غنيّة أيضا بالموارد الطبيعية ويمكن للاستثمار الصيني فيها أن يُسهّل التجارة مع أوروبا.

وتسعى جمهوريات آسيا الوسطى الخمس إلى تقليل اعتمادها على روسيا وتعزيز شراكاتها مع دول أخرى.

وتسارعت هذه الخطوة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

اوه/غد-الح/ح س