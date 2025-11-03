شي جينبينغ يمزح بشأن التجسس لدى إهدائه هاتفين ذكيين لنظيره الكوري الجنوبي

مزح شي جينبينغ بشأن التجسس على نظيره الكوري الجنوبي عندما أهداه هاتفين ذكيين طالبا منه “التحقق مما إذا كان هناك باب خلفي” في برمجتهما، في تعليق نادر من نوعه من الرئيس الصيني تناولته عناوين الصحف في سيول.

وكان ذلك السبت في غيونغجو عندما تبادل شي والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الهدايا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، أثناء أول زيارة يجريها شي إلى كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد.

وقدّم شي هاتفين ذكيين من إنتاج شركة “شاومي” بشاشات مصنوعة في كوريا الجنوبية للي الذي علّق بالقول “هل خط الاتصال آمن؟”، ما دفع شي للضحك.

وردّ شي وهو يؤشر إلى الهاتفين قائلا “عليك أن تتحقق مما إذا كان هناك باب خلفي”، في إشارة إلى البرمجيات المحمّلة مسبقا التي قد تسمح لطرف ثالث بمراقبة الأنشطة على الهاتف أو الحاسوب، ليضحك لي بدوره ويصفّق.

وتناولت وسائل الإعلام هذا الحديث على نطاق واسع إذ نادرا ما يمزح شي علنا وخصوصا بشأن التجسس.

وعنونت صحيفة “سيول شينمون” الاثنين: “شي ينفجر في الضحك بعد مزحة لي بشأن أمن هواتف شاومي”.

وأكد كيم نام-جون، الناطق باسم لي، لفرانس برس إن هذه اللحظة أظهرت مدى التقارب الذي حصل بين الرئيسين خلال يومين من اللقاءات.

وقال “من مراسم استقبال وتبادل هدايا وصولا إلى وليمة وعروض ثقافية، أتيحت للزعيمين فرص متعددة للتفاعل وبناء الكيمياء على الصعيد الشخصي”.

وأضاف “لولا هذه الكيمياء، لما كان هذا النوع من المزاح ممكنا”.

وردا على سؤال بشأن إن كان لي سيستخدم الهاتفين فعلا، قال كيم لفرانس برس إن ذلك ممكن.

وأفاد “رغم أنه لم يتم اتّخاذ قرار بعد، إلا أنه قد يستخدم الهاتفين”، موضحا بأنهما قُدّما للي وزوجته.

