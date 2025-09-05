صاحب الإمبراطورية العقارية انوتين شارنفيراكول رئيس وزراء تايلاند العتيد

afp_tickers

5دقائق

فاز صاحب الإمبراطورية العقارية المحافظ انوتين شارنفيراكول الجمعة بالتصويت في البرلمان التايلاندي ليصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد.

حصل أنوتين على 311 صوتا محققا غالبية مريحة من بين 492 نائبا في مجلس النواب بالجمعية الوطنية التايلاندية، وفق النتائج النهائية الرسمية.

وصرح نائب رئيس البرلمان شالاد خامشوانغ “وافق البرلمان على ترشيح أنوتين شارنفيراكول رئيسا للوزراء”.

وعلى الملك الموافقة على تعيينه ليصبح رسميا.

قبل ساعات من التصويت، غادر رئيس الوزراء التايلاندي السابق (2001-2006) رجل الأعمال تاكسين شيناواترا الذي أطاح التصويت بحزبه من السلطة، البلاد في طائرة خاصة.

وعلى منصة إكس كتب تاكسين انه غادر تايلاند لإجراء فحوص طبية في سنغافورة، لكنه قرر في النهاية تحويل وجهته إلى دبي بسبب إغلاق المطار.

وتواجه تايلاند صعوبات في تشكيل حكومة جديدة منذ إقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا ابنة تاكسين التي كانت في السلطة منذ آب/أغسطس 2024 وتمت إقالتها الأسبوع الماضي بسبب تعاملها مع الأزمة الأخيرة مع كمبوديا.

– “حماسة” –

بعد أن حصل على دعم المعارضة في البرلمان، كان من المتوقع أن يصبح أنوتين شارنفيراكول، الحليف السابق لاسرة شيناواترا، رئيس الوزراء العتيد.

وقال تيتيبول فاكديوانيش الباحث في العلوم السياسية بجامعة أوبون راتشاثاني انه حتى لو أن ولايته قد تكون قصيرة، ستؤدي إلى “تايلاند محافظة في شكل أكبر”.

وأضاف “قد تواجه حركة الشباب المؤيدة للديموقراطية مخاطر كبيرة” في إشارة إلى رغبة الشباب التايلاندي في التغيير بعدما طالبوا بإصلاح النظام الملكي والدستور لكنهم تعرضوا للقمع.

وقال أنوتين شارنفيراكول لمجموعة من الصحافيين لدى وصوله إلى البرلمان قبل التصويت “من الطبيعي أن نشعر بحماسة”.

والوزير السابق البالغ 58 عاما، معروف بمساعيه لإلغاء تجريم القنب عام 2022، مع الحفاظ على نهجه المحافظ. وحظي بدعم كبير الأربعاء من حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة، الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان.

طوال عقود، تقاسمت اسرة شيناواترا السلطة مع النخبة المحافظة في تايلاند، لكن الانتكاسات القانونية الأخيرة أضعفت نفوذها.

ويتولى حزب “فيو تاي” التابع لاسرة شيناواترا السلطة منذ انتخابات عام 2023. وبعد إقالتها سلمت بايتونغتارن السلطة لرئيس وزراء موقت.

– ترقب قرار المحكمة العليا –

صرح أبيوات مولنانغديو المقيم في بانكوك والبالغ 34 عاما لفرانس برس الجمعة بعد تعيين أنوتين شارنفيراكول رئيسا للوزراء “تتغير الحكومات بوتيرة سريعة بدون مبرر حقيقي، ولم يعد الأمر يصدمني”.

ورحب باحتمال إجراء انتخابات جديدة “ستعيد ضبط الامور”. وأضاف “فليُعبّر الشعب عن رغبته”.

عزل قطب الاتصالات تاكسين شيناواترا من السلطة في انقلاب عام 2006 وأمضى 15 عاما في الخارج قبل أن يعود إلى تايلاند في آب/أغسطس 2023.

وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الفساد واستغلال السلطة، لكنه نقل إلى المستشفى لأسباب صحية ثم أصدر الملك عفوا عنه.

الأسبوع المقبل، سيصدر قرار عن المحكمة العليا حول ما إذا كان الإفراج المبكر عنه قانونيا. ويرى محللون أن الحكم المتوقع صدوره في 9 أيلول/سبتمبر قد يُعيد رجل الأعمال إلى السجن.

وأكد تاكسين على منصة إكس “أعتزم العودة إلى تايلاند في موعد أقصاه 8 أيلول/سبتمبر لحضور الجلسة شخصيا”.

وأوضح أنه توجه إلى دبي “لزيارة أصدقاء” بالإضافة إلى أطباء متخصصين في أمراض الرئة وجراحة العظام.

تب/ليل/ب ق