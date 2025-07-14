صادرات بكين تتخطى التوقعات في حزيران/يونيو في ظل هدنة تجارية مع واشنطن

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سجلت الصادرات الصينية زيادة تفوق المتوقع في حزيران/يونيو، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين، بعدما توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق مبدئي لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5,8 في المئة على أساس سنوي، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ (5%).

وارتفعت الواردات بنسبة 1,1 في المئة، بزيادة عن النسبة المتوقعة (0,3%)، لتحقق أول نمو هذا العام.

وبلغت صادرات الصين مستويات قياسية في 2024، ما وفّر طوق نجاة لاقتصادها المتباطئ مع تصاعد الضغوط في قطاعات أخرى.

وتأثرت جهود بكين للحفاظ على النمو بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة، على وقع رسوم جمركية شاملة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رغم تراجع حدة النزاع مع توصل الطرفين إلى اتفاق خلال محادثات في لندن في حزيران/يونيو.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 32,4% الشهر الماضي، بعدما انخفضت في أيار/مايو، وفقا لحساب أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

وقالت زيكون هوانغ، الخبيرة في شؤون الصين الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس، إن “الصادرات حققت بعض النمو الشهر الماضي بمساعدة الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين”، مضيفة “لكن من المحتمل أن تبقى التعرفات مرتفعة، ويواجه الصانعون الصينيون قيودا متزايدة على قدرتهم على زيادة حصتهم من السوق العالمية من خلال خفض الأسعار”.

وتابعت “لذلك، نتوقع تباطؤ نمو الصادرات خلال الفصول المقبلة، مما سيؤثر على النمو الاقتصادي”.

من جهته، قال جيواي جانغ، الرئيس وكبير اقتصاديي مجموعة “بينبويت” لإدارة الأصول، إن البيانات الصادرة الاثنين تظهر أن الشركات الصينية لا تزال “تسرّع” الصادرات إلى الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التعرفات.

وأشار الى أن الصادرات المرتفعة “تساعد جزئيا في تعويض ضعف الطلب المحلي وتحافظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى قريب من هدف الحكومة البالغ خمسة في المئة في الربع الثاني”.

لكنه حذّر من أن “الأفق للنصف الثاني من العام غير واضح، حيث من المتوقع أن تتراجع عملية تسريع الصادرات (إلى الولايات المتحدة) في وقت ما”.

وقال المسؤول في الجمارك الصينية وانغ لينغيون في مؤتمر صحافي إن بكين تأمل “أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع الصين في الاتجاه ذاته”، بحسب قناة “سي سي تي في” الرسمية.

واعتبر وانغ خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين، أن هدنة الرسوم الجمركية كانت “نصرا صعبا تحقيقه”، مشددا على أنه “لا مخرج عبر الابتزاز والإكراه. الحوار والتعاون هما الطريق الصحيح”.

– ترقب النصف الثاني من 2025 –

ويرجح محللون أن يكون الاقتصاد الصيني قد حقق نموا بأكثر من خمسة في المئة خلال الربع الثاني من العام بفضل الصادرات. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية بذلك الثلاثاء.

لكن الخبراء يحذرون في الوقت عينه من أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب قد تسبب تباطؤا حادا في الأشهر الستة الأخيرة من العام 2025.

وتسعى بكين الى تحقيق نمو إجمالي يناهز خمسة في المئة في 2025، وهو ما يوازي العام الماضي. لكن الكثير من الخبراء يعتبرون هذا الهدف طموحا.

وحققت الصين في الربع الأول نموا قدره 5,4%، وهي نسبة تجاوزت التوقعات ووضعت الاقتصاد على مسار إيجابي.

وعانت بكين في الحفاظ على النمو منذ حقبة ما بعد الجائحة، وتواجه أزمة ديون مزمنة في قطاع العقارات، واستهلاكا منخفضا بشكل مزمن، وبطالة مرتفعة بين الشباب.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بشكل طفيف في حزيران/يونيو، منهية انخفاضا انكماشيا استمر أربعة أشهر، لكن الأسعار في المصانع (أي سعر المنتج من دون احتساب كلفة النقل) انخفضت بأسرع وتيرة لها خلال ما يقرب من عامين.

ويشدد خبراء على أن الصين تحتاج للتحول نحو نموذج نمو يساهم فيه الاستهلاك المحلي بشكل أكبر، بدلا من المحركات الرئيسية التقليدية أي الاستثمار في البنية التحتية والتصنيع والصادرات.

واعتمدت بكين سلسلة من التدابير منذ العام الماضي في محاولة لتعزيز الإنفاق، بما في ذلك برنامج مساعدات لتبديل السلع الاستهلاكية، رفع نشاط التجزئة لفترة وجيزة.

ميا-مجو/كام/دص