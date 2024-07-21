مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

صحافيا فرانس برس كريستينا عاصي وديلان كولنز اللذان أصيبا في جنوب لبنان يحملان الشعلة الأولمبية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

حملت مصوّرة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2023 استهدفت صحافيين، الشعلة الأولمبية الأحد في فانسان، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية، برفقة مصور الفيديو ديلان كولنز الذي أصيب أيضا في الضربة، في تحية “لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام”.

وقالت المصورة الصحافية اللبنانية كريستينا عاصي جالسة على كرسي متحرك بعد اجتياز مسافة 200 متر كان من المقرر أن تحمل الشعلة الأولمبية خلالها في شوارع فانسان مع زميلها الأميركي ديلان كولنز، “رؤية جميع هؤلاء يصفقون بعد نجاتنا من هجوم مستهدف كصحافيين أمر مذهل ويفرح القلب”.

وأضافت “آمل أن يكون ما قمنا به اليوم بمثابة تكريم لجميع الصحافيين وزملائنا وأصدقائنا الذين قتلوا هذا العام”.

وتابعت “كنت أتمنى لو كان عصام (عبد الله، وهو صحافي في وكالة رويترز قُتل في الهجوم) وجميع الزملاء الذين فقدناهم، هنا اليوم ليشاهدوا هذا الأمر. وكنت أتمنى لو لم تكن مشاركة الصحافيين وتمثيلهم يتطلبان هجوما مماثلا”.

وحضر حوالى 50 صحافيا من وكالة فرانس برس الأحد لتشجيعهما والتصفيق لهما أثناء مرورهما.

وكانت كريستينا عاصي (29 عاما) ضحية قذيفة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أثناء تغطيتها مع ستة من زملائها الاشتباكات على الحدود اللبنانية الاسرائيلية بين الجيش وحزب الله.

وأدت القذيفة التي أطلقتها دبابة إسرائيلية بحسب تحقيق معمق أجرته وكالة فرانس برس، إلى مقتل عبدالله وإصابة ستة صحافيين كانوا موجودين في الموقع، من بينهم عاصي التي أصيبت بجروح خطرة أدت إلى بتر ساقها اليمنى.

وأصيب ديلان كولنز (36 عاما) أيضا في ذلك اليوم. وكان قد أصيب قبل فترة وجيزة خلال تغطيته الحرب في أوكرانيا.

أما الخطوة المقبلة لعاصي فهي “التركيز على عملية إعادة التأهيل التي سأخضع لها للوقوف مجددا. بهذه الطريقة سأحصل على العدالة”.

وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل شيتويند “كان من المؤثر للغاية مشاهدة كريستينا وديلان يحملان الشعلة. شجاعتهما في مواجهة الشدائد التي لا يمكن تصورها هي تعبير بالغ عن الروح الأولمبية. الجميع في وكالة فرانس برس فخور” بهما.

مبي/الح/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
19 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية