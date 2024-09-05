صحف: الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بجرائم قتل

2دقائق

الكويت (رويترز) – قالت صحف محلية إن الكويت نفذت يوم الخميس حكم الإعدام في ستة مدانين بجرائم قتل، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ أكثر من عام.

وتمت آخر عملية إعدام بالكويت في يوليو تموز 2023 حين أعدمت خمسة مدانين في جرائم مختلفة أحدهم ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وهو من فئة غير محددي الجنسية (البدون) وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل تسع سنوات.

وأثارت عملية إعدام تمت في نوفمبر تشرين الثاني 2022 لسبعة مدانين بجرائم قتل وجرائم أخرى أزمة دبلوماسية بين الكويت والاتحاد الأوروبي حينها.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية يوم الخميس عن مصدر لم تسمه القول إن النيابة العامة أشرفت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية على تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الستة وهم ثلاثة إيرانيين وكويتيان وباكستاني.

وأضافت الصحيفة أنهم جميعا أدينوا “في جرائم قتل متفرقة واستنفدوا جميع درجات التقاضي أمام المحاكم وأصبحت الأحكام الصادرة بحقهم واجبة النفاذ”.

وأشارت إلى إيقاف تنفيذ حكم الإعدام في حالة سابعة، هي مواطنة كويتية مدانة بقتل صديقتها، “بعد تنازل أولياء الدم مقابل دفع دية مالية لهم والتصالح في القضية أمام القضاء”.

وأحالت وزارة الداخلية رويترز للنيابة العامة للحصول على تعليق لكن لم يتسن الاتصال بالنيابة لطلب التعقيب.