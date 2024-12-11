صحيفة: أعضاء بالمخابرات الأوكرانية دعموا المعارضة السورية بمُسيرات

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واشنطن (رويترز) – ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مقاتلين سوريين تسلموا نحو 150 طائرة مسيرة، فضلا عن دعم سري آخر من أعضاء في المخابرات الأوكرانية الشهر الماضي قبل أسابيع من تقدم قوات المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في مطلع الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الأنشطة العسكرية الأوكرانية لم تسمها أن المخابرات الأوكرانية أرسلت نحو 20 مشغلا للطائرات المسيرة ونحو 150 طائرة مسيرة تعمل بتقنية منظور الشخص الأول قبل ما أربعة أو خمسة أسابيع تقريبا لمساعدة هيئة تحرير الشام.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت في وقت سابق، دون تقديم أدلة، إن مقاتلي المعارضة حصلوا على طائرات مسيرة من أوكرانيا وتلقوا تدريبا على كيفية تشغيلها، وهو ما قالت وزارة الخارجية الأوكرانية حينئذ إنها ترفضه “رفضا قاطعا”.

تحركت هيئة تحرير الشام، التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة سابقا، لتنصيب إدارة مؤقتة بعد أن أدت الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عاما إلى تقسيم البلاد التي كانت تعد من أكثر الدول البوليسية قمعا في الشرق الأوسط إبان حكم عائلة الأسد الذي استمر خمسة عقود.

وروسيا حليف رئيسي للأسد وتدخلت لتزويده بالدعم العسكري في الحرب الأهلية في البلاد في عام 2015، كما تخوض موسكو صراعا مع كييف بعد غزو أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وساعدت القوات العسكرية الروسية قوات الأسد في شن غارات جوية على المعارضة في وقت سابق هذا الشهر. لكن مدوني حرب روسيين حذروا من أن الإطاحة بالأسد لا تهدد فقط منشأتين عسكريتين روسيتين مهمتين استراتيجيا في سوريا، وإنما تهدد أيضا وجود موسكو في الشرق الأوسط.