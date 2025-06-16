صمود إسرائيل يتعرض للاختبار تحت تهديد الصواريخ الإيرانية

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من ألكسندر كورنويل وكريسبيان بالمر

تل أبيب/القدس (رويترز) – بعد مرور أربعة أيام على اندلاع الحرب مع إيران يشعر الإسرائيليون بالارتباك والقلق، ومع ذلك لا يزالون صامدين ويدعمون قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواجهة عدو لدود.

أمر نتنياهو بشن هجوم مفاجئ على إيران في الساعات الأولى من يوم الجمعة متعهدا بإنهاء طموحات طهران النووية التي يقول إنها تمثل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

وردا على ذلك أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية التي أحدثت دمارا وأثارت أيضا مشاعر التحدي بين بعض ممن طالتهم تداعيات الغارات.

وقال سوكي يورام وهو يقف أمام بناية سكنية مدمرة جزئيا في منطقة بتاح تكفا إلى الشرق مباشرة من تل أبيب، والتي أصيبت بصاروخ خلال الليل أسفر عن مقتل أربعة أشخاص “نثق بالرب وببيبي (بنيامين) نتنياهو”.

وأضاف “نحن معك حتى النهاية، لا تتوقف، استمر … لا يوجد خيار آخر”.

ودُمرت عشرات من المباني السكنية والمباني الأخرى في وسط وشمال إسرائيل بسبب موجات الصواريخ منذ يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا وإصابة المئات.

وفاقت شدة الدمار ما تمكن مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة أو مسلحو حزب الله في لبنان المجاور من إلحاقه بإسرائيل خلال عقود من المواجهة.

وقال آدي شيندلر (71 عاما)، وهو من سكان القدس “إنه أمر محزن للغاية. ونحن لا نريد أن نفقد أي شخص. ولكن ماذا يمكننا أن نفعل”.

وحذر نتنياهو مرارا من أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية وتريد توجيهها إلى إسرائيل، وهي دولة صغيرة يعيش فيها نصف يهود العالم تقريبا.

وقالت إيران إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية فقط، لكن الإسرائيليين، الذين تشكل مجتمعهم على ذكرى المحرقة النازية، يرون خلاف ذلك.

وقال شيندلر “ليس لدينا خيار. هذا أفضل من أن تأتي الصواريخ إلينا، صواريخ نووية. ومن ثم نموت جميعا”.

وطالت الغارات الجوية الإسرائيلية قيادات إيرانية في المجالين النووي والعسكري. وقال مسؤول إيراني إن عدد القتلى في إيران وصل إلى 224 قتيلا على الأقل، ويمثل المدنيون 90 بالمئة منهم. ويفر الآلاف من سكان طهران من منازلهم ويخزنون الإمدادات الأساسية خوفا من تصعيد الحملة الإسرائيلية في الأيام المقبلة.