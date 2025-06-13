صندوق التقاعد السويدي يدرج شركة تيسلا على قائمته السوداء

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أعلن صندوق التقاعد السويدي “إيه بي 7” الجمعة أنّه أدرج شركة تيسلا على قائمته السوداء بسبب عدم احترام الشركة الأميركية لحقوق العمّال في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنّه باع حصّته فيها البالغة 1,4 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان إنّه قرر “إدراج تيسلا على القائمة السوداء على خلفية انتهاكات مؤكدة لحقوق النقابات في الولايات المتحدة”.

وأضاف “على الرغم من عدّة سنوات من الحوار مع تيسلا … إلا أنّ الشركة لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة المسألة”.

وقال المتحدث باسم صندوق التقاعد مايكل ليند هوك لوكالة فرانس برس إنّ الصندوق باع حصّته بالكامل والتي تبلغ قيمتها 13 مليار كرونة (1,4 مليار دولار) في أواخر أيار/مايو.

وأشار إلى أنّ هذه الحصة تمثّل واحدا في المئة من إجمالي أصول الصندوق.

من جهة أخرى، تنخرط شركة تصنيع السيارات الكهربائية في خلاف يتعلّق بحقوق العمّال مع الاتحادات السويدية منذ العام 2023.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، نفّذ اتحاد عمّال المعادن “آي إف ميتال” إضرابا بسبب رفضه تيسلا التوقيع على اتفاقية جماعية بشأن الأجور.

وتطوّر الإضراب إلى نزاع أكبر بين تيسلا و12 نقابة أخرى تسعى إلى حماية نموذج العمل في السويد، حتّى أنّه امتدّ إلى دول الشمال الأوروبي المجاورة.

ولطالما رفض الرئيس التنفيذي لتيسلا إيلون ماسك الدعوات للسماح لموظفي الشركة في جميع أنحاء العالم بتشكيل نقابات.

كذلك، أدى تقارب ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعوات لمقاطعة تيسلا.

جلل/ناش/ح س