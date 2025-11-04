صندوق الثروة السيادية النروجي يرفض حزمة مكافآت قدرها تريليون دولار مقترحة من تيسلا لماسك

أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، أحد أكبر عشرة مساهمين في شركة “تيسلا”، الثلاثاء أنه سيصوّت ضد حزمة مكافآت اقترحت الشركة المصنّعة للسيارات الكهربائية دفعها لإيلون ماسك، وقد تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

وسيبحث مساهمو “تيسلا” حزمة المكافآت خلال اجتماع يُعقد في أوستن في ولاية تكساس الأميركية الخميس.

وقال البنك النروجي لإدارة الاستثمارات عبر موقعه الإلكتروني “مع تقديرنا للقيمة الكبيرة التي تحققت بفضل دور ماسك الرؤيوي، إلا اننا نشعر بالقلق إزاء الحجم الإجمالي للمكافآت، وغياب إجراءات الحدّ من مخاطر الاعتماد على شخص واحد رئيسي، وهو ما يتماشى مع وجهات نظرنا بشأن المكافآت للمديرين التنفيذيين”.

وأضاف “سنواصل السعي إلى حوار بنّاء مع تيسلا بشأن هذا الموضوع وغيره”.

يمتلك صندوق الثروة السيادية النروجي الذي تبلغ قيمته 2,1 تريليون دولار وهو الأكبر في العالم، 1,14% من أسهم “تيسلا” منذ 30 يونيو/حزيران.

قد تمنح حزمة المكافآت المقترحة ماسك ما يصل إلى 12% إضافية من أسهم “تيسلا” إذا تم تحقيق بعض الأهداف المحددة.

زحزمة المكافآت مشروطة بوصول “تيسلا” إلى قيمة سوقية لا تقل عن 8,5 تريليون دولار بحلول عام 2035.

تبلغ قيمة الشركة حاليا تريليون دولار.

سبق للصندوق النروجي أن صوّت ضد حزمة تعويضات سابقة لماسك بقيمة نحو 55,8 مليار دولار.

وافق المساهمون على هذه الصفقة لكن محكمة في ديلاوير أبطلتها العام الماضي.

واستأنفت “تيسلا” القرار.

