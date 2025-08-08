صندوق الثروة النرويجي سيعلن إجراءات بشأن استثماراته بإسرائيل الأسبوع المقبل

من جولاديس فوش

أوسلو (رويترز) – قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج يوم الجمعة إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعدا في الوقت ذاته أي تخارج شامل بسبب الحرب في غزة.

وذكر الصندوق أنه سيقدم تحديثا بشأن استثماراته في إسرائيل يوم الثلاثاء. وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق “أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا”.

ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك تخارج كامل من الاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفا “لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية”.

وجاءت المراجعة بعد أن ذكرت تقارير محلية أن الصندوق حاز حصة في مجموعة محركات بيت شيمش المحدودة الإسرائيلية التي تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية تشمل صيانة الطائرات المقاتلة، مما أثار جدلا سياسيا في النرويج قبل انتخابات ستجرى في الثامن من الشهر المقبل.

وأقرت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق، التي تتحقق من التزامه بالقواعد الإرشادية التي حددها البرلمان، يوم الأربعاء بأنه كان ينبغي عليها النظر في سحب الاستثمارات من بيت شيمش. ولم ترد الشركة على طلبات للحصول على تعليق.

وقال ستولتنبرج إن الأمر الذي تجري مناقشته حاليا بين وزارة المالية والصندوق هو مسألة استخدام مدراء المحافظ الخارجيين لبعض الأصول. وقال إن بيت شيمش مسؤولية مدير خارجي لم يفصح عن اسمه.

وأوضح الصندوق أنه يستخدم ثلاثة من مدراء الصناديق الخارجيين من إسرائيل لبعض أصوله هناك.

وتظهر سجلات الصندوق، الذي يمتلك حصصا في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يملك أسهما في 65 شركة إسرائيلية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار.

وباع الصندوق النرويجي حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات العام الماضي، ويراجع مجلس الأخلاقيات التابع له ما إذا كان سيوصي بالتخلص من حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.

ويقول نشطاء مؤيدون للفلسطينيين إن تلك الخطوات ليست كافية ودعوا لتخارج الصندوق من إسرائيل بالكامل. ورفض البرلمان النرويجي في يونيو حزيران مقترحا لتخارج الصندوق من كل الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

