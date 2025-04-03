ضربات جوية إسرائيلية في دمشق ووسط سوريا وأربعة قتلى وفق المرصد

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شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات في سوريا ليل الأربعاء طالت محيط مركز للبحوث العلمية في شمال دمشق، وقرب مدينة حماة وسط البلاد، بينما أكدت الدولة العبرية استهداف “قدرات عسكرية”، في حين أفاد المرصد السوري بمقتل أربعة أشخاص.

منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام السابق في سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) “غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية بحي مساكن برزة في دمشق”، إضافة الى “غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مدينة حماة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي ليل الأربعاء أنه شنّ ضربات في دمشق وحماة وحمص.

وقال الجيش في بيان إنه “أغار… في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ حماة وT4 (في ريف حمص) السوريتيْن، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق”، مؤكدا أنه سيعمل “لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة أشخاص في الغارات على مطار حماة العسكري.

وفق المرصد الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ولديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا، “قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بينهم عناصر من وزارة الدفاع السورية في الغارات على مطار حماة العسكري”. وذكر أن الضربات “تركزت على ما تبقى من الطائرات والمدارج والأبراج، مما أدى إلى خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل”.

وقال المرصد إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنّت “غارات جوية استهدفت البحوث العلمية في منطقة برزة”، وإن المقاتلات استهدفت كذلك “محيط مطار +التيفور+ (T4) العسكري في ريف حمص”.

وفي الأيام التي تلت سقوط الأسد، أفاد المرصد باستهداف مركز البحوث العلمية في برزة بغارات إسرائيلية.

– “انتهاك سافر” –

من جهتها دانت وزارة الخارجية السورية في بيان على تلغرام “بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا”.

وأضافت “في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة الجمهورية العربية السورية، شنّت القوات الإسرائيلية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في انحاء البلاد خلال 30 دقيقة مما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين”.

وتابعت الخارجية السورية “يشكل هذا التصعيد غير المبرر محاولة متعمدة لزعزعة استقرار سوريا وإطالة معاناة شعبها”.

وسبق أن استهدفت دول غربية بينها الولايات المتحدة المنشأة التابعة لوزارة الدفاع السورية بضربات في العام 2018، معتبرة أنها مرتبطة بـ”البنية التحتية للأسلحة الكيميائية” في سوريا.

وبعد سقوط الأسد، توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي في شباط/فبراير بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بالكامل، محذرا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سوريا قرب حدودها.

ليل الأربعاء، أفادت سلطات محافظة درعا في منشور على تلغرام بتوغل عربات عسكرية للجيش الإسرائيلي في حرش سد الجبلية قرب مدينة نوى غربي درعا، مشيرة إلى تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة.

كذلك، أفادت السلطات باستهداف الجيش الإسرائيلي سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بريف درعا الغربي “بثلاث قذائف مدفعية”.

وأفاد المرصد بتوغلات عسكرية إسرائيلية متكررة في جنوب سوريا خارج المنطقة العازلة.

في الشهر الماضي، حذّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كايا كالاس من القدس من أن الضربات الإسرائيلية على سوريا “غير ضرورية” وتنذر “بتصعيد جديد” في المنطقة.

من جانبها، تتّهم وزارة الخارجية السورية إسرائيل بشن حملة ضد “استقرار البلاد”.

بور-لغ/ود-جص/ بم