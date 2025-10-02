The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

طفرة كبيرة في الإعلانات السياسية الاحتيالية على منصات “ميتا” (مجموعة مراقبة)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

كشف تقرير لمجموعة مراقبة الأربعاء أن محتالين أنفقوا عشرات ملايين الدولارات على إعلانات سياسية عبر منصات “ميتا”، مستخدمين مقاطع فيديو مزيّفة بتقنية “ديب فايك” لسياسيين أميركيين بينهم الرئيس دونالد ترامب، للترويج لمساعدات حكومية وهميّة تستهدف خصوصا كبار السن.

وأوضح تقرير صادر عن مجموعة “تيك ترانسبارنسي بروجكت” أنها رصدت 63 معلنا محتالا أنفقوا معا 49 مليون دولار على فيسبوك وإنستغرام، مستهدفين خصوصا كبار السن بإعلانات عن شيكات دعم وهمية وبطاقات إنفاق حكومي ومدفوعات رعاية صحية.

وبحسب التقرير، وصلت هذه الإعلانات إلى عشرات آلاف المستخدمين، واستغل من خلالها المحتالون “تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والارتباك العام حول وضع برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتراخي سياسات الإشراف على المحتوى لدى ميتا”.

وأشار التقرير إلى أن “ميتا تسمح بهذه النشاطات رغم أنها تحظر عمليات الاحتيال وتقول إنها تستثمر في مكافحتها لحماية المستخدمين”. ولم ترد الشركة فورا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

ونقل التقرير عن “ميتا” أنها ستواصل “الاستثمار في بناء دفاعات تقنية جديدة” في وقت “يواصل المحتالون تطوير أساليبهم للتهرب من الرصد”.

وبموجب قواعد “ميتا”، يتعيّن على أي معلن يرغب في نشر إعلانات سياسية في الولايات المتحدة الخضوع لإجراءات تحقّق خاصة، تشمل تقديم بطاقة هوية رسمية وعنوان بريدي أميركي.

وقالت مجموعة المراقبة إن المعلنين الـ63 نشروا أكثر من 150 ألف إعلان سياسي تمت إزالتها خلال الأشهر الـ12 الماضية لمخالفتها سياسات الشركة. لكن ما يقارب نصفهم واصلوا الإعلان حتى الثلاثاء.

وبحسب التقرير، عطّلت ميتا 35 حسابا إعلانيا لكن بعدما نشرت عشرات وربما مئات الإعلانات، فيما أنفق ستة من هذه الحسابات أكثر من مليون دولار قبل تعطيلها.

وأشارت المجموعة إلى أن معلنا يُدعى “ريليف إيليجيبيليتي سنتر” (مركز أهلية الدعم) بث في نيسان/أبريل وأيار/مايو إعلانا عبر منصات “ميتا” تضمن مقطع “ديب فايك” لترامب يعد فيه الأميركيين كذبا بالحصول على شيكات دعم. وكان الإعلان مستندا إلى خطاب لترامب في حديقة البيت الأبيض، لكن كلماته لم تطابق النص الرسمي.

ووجّه الإعلان المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على “شيك مجاني بقيمة 5 آلاف دولار من ترامب”، واستهدف رجالا ونساء فوق 65 عاما في أكثر من 20 ولاية أميركية، وفق المجموعة.

ويحذر خبراء التحقق منذ سنوات من العروض الوهمية المتعلقة بشيكات الدعم التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتُبرز هذه النتائج حجم تفشي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، في وقت تُظهر استطلاعات أن عددا متزايدا من البالغين الأميركيين يتعرضون لعمليات نصب أو انتحال هوية.

وفي آب/أغسطس، أفادت لجنة التجارة الفدرالية بزيادة تفوق أربعة أضعاف منذ العام 2020 في شكاوى المسنين الذين خسروا 10 آلاف دولار أو أكثر، وأحيانا مدخراتهم كاملة، لمحتالين انتحلوا صفة وكالات حكومية أو شركات موثوقة.

أش/ع ش/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية