طلاء أحمر وعبارات معادية على مدخل مكتب شركة الطيران الإسرائيلية في باريس

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

غطّي مدخل مكتب شركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” في باريس بطلاء أحمر وعبارات معادية ليل الأربعاء الخميس، في عمل وصفته إسرائيل بـ”الهمجي”.

وشاهد مراسلون لوكالة فرانس برس صباح الخميس عبارات مثل “فلسطين حيّة، النصر لفلسطين” أو “تبّا للصهيونية” أو “خطوط إل عال الجوّية للإبادة” على الجدران المحيطة بمدخل المبنى الذي يضمّ مكتب الشركة في شارع توربيغو (الدائرة الثالثة) في وسط العاصمة الفرنسية.

ورشّت الواجهة والأرضية بطلاء أحمر.

وندّدت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف في منشور على “اكس” بـ”عمل همجي وعنيف ضدّ إل عال”.

وقالت “اليوم إل عال، وغدا اير فرانس. فهذه هي النتيجة عندما يعلن الرئيس الفرنسي ماكرون عن هدايا لحماس”، في إشارة إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نيّة بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر في الأمم المتحدة.

وقصد السفير الإسرائيلي في فرنسا جوشوا زاركا مقرّ الشركة في باريس ظهر الخميس.

وصرّح للإعلام “إنه عمل إرهابي لأن الهدف منه الإرهاب، إرهاب موظّفي إل عال وإرهاب المواطنين الإسرائيليين وتخويفهم وجعلهم يشعرون بأنه غير مرحّب بهم”.

ونقلت القناة الإسرائيلية “ان 12” عن شركة الطيران قولها إن “الحادثة وقعت عندما كان المبنى خاليا ولم تشكّل أيّ خطر على الموظّفين”.

وأعلنت الشركة أن “إل عال ترفع بفخر العلم الإسرائيلي على الجزء الخلفي من طائراتها وتندّد بالعنف في كلّ أشكاله، لا سيّما ذاك القائم على معاداة السامية”.

وفي مطلع حزيران/يونيو، رُشّت عدّة مواقع يهودية في باريس بطلاء أخضر. واعتقل ثلاثة صربيين ووضعوا في الحبس للاشتباه في أنهم أقدموا على فعلتهم خدمة لمصالح قوّة خارجية يرجّح أن تكون روسيا.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 61258  فلسطينيا، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

دمف-بلا-بور/م ن/لين  

