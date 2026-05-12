طهران تقول إن على واشنطن قبول اقتراحها لإنهاء الحرب أو مواجهة “الفشل”

وجّه رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنذارا إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط أو “الفشل”، وذلك غداة إعلان الرئيس دونالد ترامب أنّ الهدنة في “غرفة الإنعاش”.

وأثارت مواقف ترامب الرافضة للرد الإيراني على المقترح الأميركي مخاوف من استئناف الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير، بعد هجوم أميركي إسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس “لا بديل من قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في الاقتراح المؤلف من 14 بندا. وأي مقاربة أخرى ستكون عقيمة تماما، ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر”.

وأكد أنّه “كلما طال ترددهم، تكبّد دافعو الضرائب الأميركيون ثمنا أكبر”.

وكان ترامب قال الإثنين للصحافيين في البيت الأبيض، إنّ “وقف إطلاق النار بات على جهاز إنعاش هائل، أشبه بدخول الطبيب إلى الغرفة وقوله إن عزيزك تتبقى له فرصة نجاة تقدر بواحد في المئة”.

– “ابتزاز” –

وبعد أكثر من أربعين يوما على اندلاع الحرب، توصل أطراف النزاع الى وقف لإطلاق النار بدأ تنفيذه في الثامن من نيسان/أبريل، في إطار وساطة قادتها باكستان مهّدت لمحادثات مباشرة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد. وبعدما أخفق الطرفان في الاتفاق خلالها، استمرت المساعي بينهما عبر وسطاء.

وبعدما أرسلت إيران الأحد عبر باكستان ردّها على اقتراح أميركي لإنهاء الحرب، أعلنت التمسّك بموقفها في مواجهة الرفض الأميركي لهذا الردّ.

ووسط تراجع الآمال في تسوية وشيكة لنزاع إقليمي ذي تداعيات دوليّة، أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي هاكان فيدان في الدوحة، أن زيارته الأخيرة إلى واشنطن سعت إلى دعم جهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى حل في “أسرع وقت”.

من جانبه، أشار فيدان إلى أن تركيا على اتصال وثيق مع قطر ودول خليجية أخرى، بما فيها السعودية والإمارات والكويت، “لا سيما في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية”، مؤكدا دعم بلاده لموقف باكستان.

وأكد وزير الخارجية القطري أن “على إيران ألا تستخدم مضيق هرمز للضغط على دول الخليج أو ابتزازها”، بينما قال نظيره التركي إنّ “مضيق هرمز يجب ألا يستخدم سلاحا، وهذا أمر مهم لاستقرار المنطقة ومهم لاستقرار العالم واقتصاد العالم”.

ويشكّل الوضع في مياه الخليج ومضيق هرمز نقطة تجاذب رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران، لما له من انعكاس على حركة الشحن البحري وأسعار موارد الطاقة عالميا. وتتحكّم إيران بهذا الممرّ الحيوي لنقل النفط والغاز والأسمدة، وأنشأت آلية دفع لفرض رسوم على السفن التي تحاول المرور عبره. وردّت واشنطن بمحاصرة موانئ إيران.

وكان ترامب قال الإثنين في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، إنه يدرس استئناف “عملية الحرية” التي أطلقتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بهدف توجيه السفن عبر المضيق، قبل أن تعلقها في اليوم التالي، مشيرا إلى أنه لم يتّخذ قرارا نهائيا بعد بهذا الصدد.

– “تسلّل” –

في الخليج، أفادت وزارة الداخلية الكويتية الثلاثاء بأن أربعة أشخاص أُوقفوا مطلع أيار/مايو أثناء محاولتهم دخول البلاد بحرا، اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” إن الرجال الأربعة، وهم عقيدان في البحرية وقبطان وملازم بحري، أقرّوا بأنهم كُلّفوا من الحرس الثوري بـ”التسلل إلى جزيرة بوبيان”، أكبر جزر الكويت والقريبة من السواحل الإيرانية، في الأول من أيار/مايو “على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت”.

كذلك، أصدرت البحرين أحكاما بالسجن بحق 24 شخصا، وصلت إلى المؤبد لثلاثة منهم على خلفية تُهمة التخابر مع إيران، في أحدث الأحكام الثقيلة التي تصدرها بحق أشخاص تتهمهم بتأييد طهران ومساعدتها في تنفيذ هجمات على البلد الخليجي خلال الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب، تعرّضت دول الخليج الغنية بالنفط والغاز لهجمات إيرانية ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب.

وكثّفت سلطات هذه الدول عملياتها ضد أفراد أو منظمات تشتبه في ارتباطها بالجمهورية الإسلامية أو دعمها لها.

إلى ذلك، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الدولة العبرية زودت الإمارات بمنظومة قبة حديدية وأفراد لتشغيلها وذلك خلال الحرب مع إيران.

وعبّر خلال مؤتمر في جامعة تل أبيب عن تقديره للإمارات وقال إنها “كانت أول دولة تنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، لكن انظروا إلى الفوائد التي حصلت عليها نتيجة لذلك. لقد أرسلت إسرائيل للتو بطاريات القبة الحديدية وأفرادا للمساعدة في تشغيلها”.

وكانت إيران وجهت ضربات للإمارات خلال الحرب. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، أكدت الأخيرة تعرضها لعدة هجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة من إيران.

والإثنين، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الإمارات شنّت عمليّات عسكرية على إيران في مطلع الشهر، كاشفة بذلك عن مشاركة غير معروفة سابقا للدولة الخليجية في الحرب.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن هجمات الإمارات استهدفت مصفاة نفطية في جزيرة لاوان الإيرانية، وتزامنت “تقريبا” مع إعلان ترامب “وقف إطلاق النار” بعد حملة قصف جوي استمرت خمسة أسابيع.

– 380 قتيلا –

في لبنان، أعلنت وزارة الصحة مقتل 380 شخصا على الأقل بينهم 22 طفلا جراء الضربات الإسرائيلية، منذ إعلان سريان هدنة مع حزب الله في 17 نيسان/ابريل الماضي.

وتواصل اسرائيل تنفيذ غارات دامية وعمليات تفجير ونسف للمنازل في البلدات الحدودية. ويرد حزب الله باستهداف قواتها التي تحتل أجزاء من جنوب البلاد بالصواريخ والمسيّرات. ويتنبى أحيانا هجمات على شمال اسرائيل.

وأعلنت الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أن لبنان واسرائيل سيعقدان جولة مباحثات جديدة يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، بعد جولتين سابقتين شارك فيهما سفيرا البلدين، كانت الأولى المباشرة منذ عقود.

وتثير المباحثات انقساما في لبنان، مع تمسّك حزب الله برفض التفاوض المباشر مع إسرائيل وتأكيده انه لن يكون معنيا بمخرجاته.

واعتبر أمينه العام نعيم قاسم الثلاثاء أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية وليست جزءا من التفاوض المرتقب مع اسرائيل، مؤكدا أن مقاتليه سيحوّلون الميدان الى “جحيم” للقوات الاسرائيلية.

