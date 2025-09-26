طهران وموسكو توقعان اتفاقا لبناء محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في إيران

وقّعت إيران وروسيا اتفاقا بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطات نووية في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني الجمعة، قبل ساعات من العودة المحتملة لعقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن “اتفاقا لبناء أربع محطات نووية بقيمة 25 مليار دولار في سيريك” في محافظة هرمزان في جنوب إيران “وقع بين شركة إيران هرمز وروساتوم”.

وتملك إيران محطة نووية واحدة في الخدمة في بوشهر في جنوب البلاد تبلغ قدرتها الإنتاجية ألف ميغاوات، ما يسد جزءا فقط من حاجات البلاد من الطاقة.

وبحسب وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء، ستبلغ إمكانات كل محطة 1255 ميغاوات رغم أن أي تفاصيل لم ترد بشأن الإطار الزمني.

وتأتي الخطوة في وقت يتوقع أن يعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية بموجب “آلية الزناد” التي فعّلتها الدول الأوروبية الموقعة لاتفاق 2015 النووي مع إيران، بحلول نهاية يوم السبت.

وفعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآلية الشهر الماضي، متهمة إيران بالفشل في الامتثال إلى الزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وأثناء جلسة في مجلس الأمن الدولي الجمعة، طرحت الصين وروسيا مشروع قرار لمواصلة المحادثات لمدة عام ونصف عام، لكن يستبعد أن يحظى بما يكفي من الدعم ليتم إقراره.

ولطالما اتهمت البلدان الغربية إيران بالسعي لامتلاك سلاح ذري، وهي تهمة تنفيها طهران بشدة، مدافعة عن حقها في امتلاك برنامج نووي للأغراض المدنية.

وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، ما دفع طهران إلى بدء التخلي عن التزاماتها.

وجرت محادثات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق جديد قبل أن تخرج عن مسارها بسبب الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة على إيران في حزيران/يونيو التي أشعلت حربا استمرت 12 يوما استهدفت خلالها واشنطن أيضا مواقع نووية إيرانية.

وسبق لإيران أن وقعت اتفاقا للطاقة النووية مع روسيا عام 1993 سمح ببناء محطة بوشهر.

