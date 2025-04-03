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طيران “العربية أبوظبي” يطلق رحلات مباشرة إلى كازاخستان

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أعلنت “العربية أبوظبي” للطيران، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة في العاصمة الإماراتية، عن إضافة مدينة ألماتي في كازاخستان إلى شبكة وجهاتها الدولية انطلاقا من مطار زايد الدولي.

وأشارت الشركة إلى أن وجهتها الجديدة ستدخل حيز الخدمة اعتبارا من 3 حزيران/يونيو المقبل، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل العلي “يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلات العربية أبوظبي المباشرة إلى مدينة ألماتي والتي تعد إضافة مميزة إلي شبكة وجهاتها المتنامية انطلاقا من العاصمة الإماراتية أبوظبي”.

ومع إضافة ألماتي، تسيّر “العربية أبوظبي” رحلات إلى 30 وجهة مباشرة من مطار زايد الدولي.

بور/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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