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طيران الإمارات تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت

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 أكدت طيران الإمارات جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى مدينتي برلين وشتوتغارت الألمانيتين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الأمر مرهون بموافقة وزارة النقل الألمانية الاتحادية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأكدت الناقلة الإماراتية العملاقة “التزامها باستثمار أكثر من 100 مليون يورو سنوياً لتشغيل هذين الخطين الجديدين”.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات إنّ “بياناتنا في طيران الإمارات” تؤكد وجود طلب كبير، مضيفا أنّ من المتوقع أن تكون الرحلات كاملة العدد. 

وتابع أنّ “الناقلة تربط ألمانيا بالفعل بـ50 وجهة في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا، وهي وجهات لا تخدمها أي شركة طيران ألمانية، رغم كونها وجهات مهمة للمصدرين الألمان، ومنظمي الرحلات السياحية، وملايين المسافرين الباحثين عن خيارات أوسع ورحلات ربط أفضل”.

هت/ناش

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