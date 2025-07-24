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طيران الإمارات تحصد جائزة “أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى” في 2025

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حصدت طيران الإمارات مجددا لقب “أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى” في 2025 ضمن جوائز مجلة “تليغراف ترافل”، بعد تصويت أكثر من 20 ألف قارئ لصالحها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس. 

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ مديرة مبيعات السفر الترفيهي في طيران الإمارات بالمملكة المتحدة هيلين برين تسلمت الجائزة بالنيابة عن الشركة في حفل جوائز مجلة “تليغراف ترافل” المتخصصة في السفر الفاخر في لندن.

وتواصل طيران الإمارات الحفاظ على مكانتها الريادية، حيث تصدرت في وقت سابق هذا الشهر قائمة YouGov لأفضل 10 علامات تجارية عالمية موصى بها لعام 2025، وكانت الناقلة الجوية الوحيدة ضمن هذه القائمة، بحسب الوكالة الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أنّه خلال السنوات الثلاث الماضية، واصلت “تليغراف ترافل” تكريم طيران الإمارات، إذ حصلت على لقب “أفضل ناقلة جوية للرحلات طويلة المدى” في عامي 2023 و2025، كما نالت في عام 2024 لقب “أفضل ناقلة جوية في العالم”، متصدرة قائمة تضم 90 ناقلة جوية دولية.

وأوضحت أنّ ذلك يستند إلى “دراسة شاملة لتجارب المسافرين وفق أكثر من 30 معيارا تشمل دقة المواعيد، وسياسات الأمتعة، وشبكة الوجهات، وجودة المطار الرئيسي، وحداثة الأسطول، وقيمة برنامج الولاء، وجودة الوجبات على متن الطائرة”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية