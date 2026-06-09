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طيران الإمارات تمدد عقد رعايتها مع ريال مدريد حتى 2031

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مدّدت شركة طيران الإمارات عقد شراكتها مع ريال مدريد الإسباني لخمس سنوات إضافية، لتواصل رعاية قمصان فريقي كرة القدم وكرة السلة حتى عام 2031، وفق ما أعلن النادي الإسباني الأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وقال ريال مدريد في بيان “جدّد ريال مدريد وطيران الإمارات شراكتهما، لتبقى أكبر شركة طيران دولية في العالم الراعي الرئيسي لنادينا حتى عام 2031”.

وكانت الشركة الإماراتية أصبحت راعيا للنادي عام 2011، قبل أن تتحول إلى الراعي الرئيسي في عام 2013.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للعقد الجديد، إلا أن صحيفة “آس” الإسبانية أشارت إلى أنه قد يناهز 100 مليون يورو (115,7 مليون دولار أميركي) سنويا.

وينصّ الاتفاق على استمرار طيران الإمارات بصفة “الراعي الرئيسي الرسمي وشركة الطيران الرسمية” لفرقي ريال مدريد للرجال والسيدات، على أن يواصل شعارها الظهور على قمصان المباريات وملابس التدريبات والأطقم الخاصة بالجهاز الفني.

ولا يقتصر العقد على فريقي كرة القدم للرجال والسيدات، بل يشمل أيضا فريق كرة السلة في النادي، إضافة إلى فرق الفئات العمرية المختلفة.

هت/ناش

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