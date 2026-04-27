عاصفة ثلجية عاتية تضرب موسكو

ضربت عاصفة ثلجية عاتية موسكو الاثنين في وقت غير معتاد في منتصف الربيع، وأدت إلى إلغاء رحلات جوية واقتلاع أشجار، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، وسط دعوات من السلطات الى توخي الحذر.

وأعلن المركز الروسي للإرصاد الجوية حال الإنذار البرتقالي في العاصمة، على أن يستمر حتى صباح الثلاثاء.

وأدت العاصفة الى اضطراب في مطارات موسكو طاول عشرات الرحلات التي ألغيت أو أُجّلت، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وتسبب ثقل الثلوج في تحطيم أشجار خصوصا في وسط المدينة، ما ألحق أضرارا بسيارات وأغلق أرصفة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وفي ضواحي العاصمة، تراكمت الثلوج وطمرت السيارات.

وأعلنت سلطات موسكو عبر تطبيق تلغرام أنها تتوقع تدهورا إضافيا في الأحوال الجوية خلال اليوم، مع “تساقط كثيف” للثلوج و”رياح تصل سرعتها إلى 23 مترا في الثانية (83 كيلومترا في الساعة)”.

ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر.

بور/خلص/ب ق