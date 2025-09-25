The Swiss voice in the world since 1935
عجمان توقّع اتفاقية مع أوبر لبدء تقديم خدماتها في الإمارة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وقّعت هيئة النقل في إمارة عجمان اتفاقية مع شركة أوبر لبدء تقديم خدماتها في الإمارة، في إطار استراتيجياتها لتطوير قطاع النقل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الركاب من “طلب رحلات موثوقة من خلال خياري مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق أوبر، على مدار 24 ساعة يوميا”.

وأوضحت “وام” أن هذا التعاون يسعى إلى توفير خيارات نقل مبتكرة ومرنة تلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل مركبات الأجرة والليموزين، بما يضمن تحسين تجربة الركاب وتقديم مستويات أعلى من الجودة والراحة.

م ل/كام

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
