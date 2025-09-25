عجمان توقّع اتفاقية مع أوبر لبدء تقديم خدماتها في الإمارة

وقّعت هيئة النقل في إمارة عجمان اتفاقية مع شركة أوبر لبدء تقديم خدماتها في الإمارة، في إطار استراتيجياتها لتطوير قطاع النقل، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن الركاب من “طلب رحلات موثوقة من خلال خياري مركبات الأجرة والليموزين عبر تطبيق أوبر، على مدار 24 ساعة يوميا”.

وأوضحت “وام” أن هذا التعاون يسعى إلى توفير خيارات نقل مبتكرة ومرنة تلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل مركبات الأجرة والليموزين، بما يضمن تحسين تجربة الركاب وتقديم مستويات أعلى من الجودة والراحة.

