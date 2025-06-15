عشرات الآلاف يتظاهرون في هولندا احتجاجا على ممارسات إسرائيل في غزة

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لاهاي (رويترز) – تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين، ومنهم عائلات مع أطفالها، في هولندا يوم الأحد للاحتجاج على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وسياسة الحكومة الهولندية بشأن الحرب.

ويقول المنظمون إن المسيرة الكبرى الثانية خلال شهر واحد استقطبت ما يقدر بنحو 150 ألف شخص إلى لاهاي. وارتدى المشاركون ملابس حمراء لتشكيل “خط أحمر” تعبيرا عن معارضة الهجمات الإسرائيلية المستمرة واتهامات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأنشد المتظاهرون وألقوا خطابات وساروا أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وأمرت المحكمة إسرائيل العام الماضي بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وترفض إسرائيل اتهامها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وتقول إن حملتها هي دفاع عن النفس، وتستهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي مايو أيار، طلب وزير الخارجية الهولندي في حكومة تسيير الأعمال الحالية كاسبار فيلدكامب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في اتفاقيات التعاون مع إسرائيل. ودعا المتظاهرون اليوم الأحد حكومة تسيير الأعمال إلى التحدث علنا ضد ما قالوا إنها انتهاكات مستمرة للقانون الدولي من جانب إسرائيل.

وامتنعت الحكومة الهولندية، التي انهارت في الثالث من يونيو حزيران، حتى الآن عن توجيه انتقادات صريحة لإسرائيل.

وعبر خيرت فيلدرز الشعبوي المعادي للمسلمين الذي قاد حزبه اليميني المتطرف الحكومة الأخيرة مرارا عن دعمه الذي لا يتزعزع لإسرائيل.