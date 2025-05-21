على سلالم كان… جعفر بناهي يتحدى طهران وسكارليت جوهانسون إحدى نجمات المهرجان

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للمرة الأولى منذ 15 عاما، تمكن المخرج الإيراني جعفر بناهي من المشاركة شخصيا في مهرجان كان لتقديم فيلمه الجديد It Was Just an Accident (“مجرد حادث”) الزاخر بالانتقادات للسلطات في طهران.

وكان عرض الفيلم المشارك في المنافسة على جائزة السعفة الذهبية أحد أبرز الأحداث في المهرجان الثلاثاء، إلى جانب عرض فيلم النجمة الهوليوودية سكارليت جوهانسون في تجربتها الإخراجية الأولى، وعودة الممثلة الأميركية المحبة للغة الفرنسية جودي فوستر في فيلم فرنسي من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي.

وقد حملت خطوات بناهي (64 عاما) وفريقه على السجادة الحمراء رمزية كبيرة، نظرا لكون المخرج أحد ألمع الأسماء في السينما الإيرانية. وقد اعتاد السينمائي المعروف خصوصا بفيلمي “تاكسي طهران” و”ثلاثة وجوه”، رؤية أعماله تفوز بجوائز في أكبر المهرجانات، لكنه قلّما كان يطلّ أمام الجمهور على السجادة الحمراء.

ومنذ إدانته في عام 2010 بتهمة “الدعاية ضد النظام”، لم يتمكن من حضور أي من هذه الأحداث السينمائية الدولية. ولا أحد يعلم المصير الذي تخبئه له السلطات في طهران بعد عرض هذا الفيلم الروائي الحادي عشر الذي يهاجمها بشكل مباشر وينتقد الإجراءات التعسفية المرتكبة من قوات الأمن.

وقال بناهي في مقابلة مع فرانس برس “الأهم هو أن الفيلم قد أُنتج. لم أُفكر في ما قد يحدث بعد ذلك. أشعر بأني حيّ ما دمت أصنع أفلاما. إن لم أصنع أفلاما، فلن يُهمني ما يحدث لي بعد الآن”.

وفي العام الماضي، اختار مخرج إيراني آخر هو محمد رسولوف المنفى، فوصل سرا إلى كان لتقديم فيلمه “بذرة التين المقدس” الذي نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

– العدالة والانتقام –

وعلى غرار رسولوف، اختار بناهي العمل في الخفاء. وفي تحد للقانون الإيراني، ظهرت العديد من الممثلات في أعماله بشعر مكشوف، كما حدث أخيرا في فيلم “كعكتي المفضلة” للمخرجين مريم مقدم وبهتاش صناعيها اللذين اختير عملهما للمشاركة في مهرجان برلين العام الماضي ثم حُكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ في إيران بتهمة “الدعاية ضد النظام والترويج للفحشاء”.

ويروي فيلم التشويق “مجرد حادث” قصة رجل اختطفه سجناء سابقون لاقتناعهم بأنه كان يعذّبهم في السجن. ويقدّم الفيلم أيضا فرصة للتأمل في مبدأ العدالة والانتقام في مواجهة التعسف.

وبهذا الفيلم، يصبح بناهي الذي سُجن مرتين في بلاده، مرشحا قويا لنيل جائزة السعفة الذهبية التي تمنحها السبت لجنة التحكيم برئاسة جولييت بينوش. وكانت الممثلة الفرنسية المعروفة بالتزامها من الداعمين الدائمين لجعفر بناهي.

ويقدم مواطنه سعيد روستايي الخميس في المهرجان فيلم “المرأة والطفل”. وكان آخر ظهور له في مهرجان كان مع فيلم “ليلى وإخوتها” في عام 2022 سببا في الحكم عليه بالسجن ستة أشهر في إيران.

– “تاريخي” و”حديث” –

وباعتبارها ثاني نجمة هوليوودية تقدم فيلمها الأول كمخرجة في قسم “نظرة ما” هذا العام بعد كريستين ستيوارت مع فيلم “ذي كرونولوجي أوف ووتر”، قدمت سكارليت جوهانسون فيلمها “إليانور ذي غرايت” أمام صالة ممتلئة بالكامل في المهرجان، في ما وصفته بأنه “حلم أصبح حقيقة” بحسب مجلة “فاراييتي” المتخصصة.

ويروي فيلم الممثلة البالغة 40 عاما والتي عُرفت خصوصا بمشاركتها في “لوست إن ترانسلايشن” و”ماتش بوينت”، قصة إليانور مورغينشتاين (تؤدي دورها جون سكويب) التي تعود في سن 94 عاما إلى نيويورك من اجل بداية جديدة بعد عقود أمضتها في فلوريدا.

وقالت سكارليت جوهانسون “إنه فيلم عن الصداقة والحزن والتسامح. وأعتقد أن هذه كلها مواضيع نحتاجها خصوصا (…) إنه فيلم أجده تاريخيا لكنه حديث جدا أيضا”.

أما الفيلم الآخر في المسابقة الرسمية، “فوري”، فهو مقتبس عن قصة الكاتبة الإيطالية غولياردا سابينزا التي سُجنت بتهمة السرقة عام 1980. ويسجل هذا الفيلم الروائي من إخراج ماريو مارتونه وبطولة فاليريا غولينو، عودة المخرج الإيطالي البالغ 65 عاما إلى سباق السعفة الذهبية، بعد فيلمي “نوستالجيا” عام 2022 و”لاموريه موليستو” عام 1995.

وخارج المسابقة الرسمية، شاهد رواد المهرجان فيلم الإثارة النفسي الجديد لريبيكا زلوتوفسكي من بطولة جودي فوستر إلى جانب فيرجيني إيفيرا ودانييل أوتوي.

فبي-جت/جك/غ ر