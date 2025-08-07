عمليات دهم تستهدف 16 شركة صينية للتكنولوجيا المتقدمة في تايوان

أعلنت سلطات تايوان الخميس أنها نفّذت عمليات دهم استهدفت 16 شركة مموّلة من الصين يشتبه في أنها وظّفت عمّالا على نحو مخالف للقانون في مجال التكنولوجيا المتقدّمة لسرقة أسرار خاصة بتطوير أشباه الموصلات.

وتعدّ تايوان رائدة في مجال أشباه الموصلات، وهي تنتج أكثر من نصف الرقائق المستخدمة في العالم وكلّ تلك الأكثر تطوّرا.

وتسعى الصين إلى تطوير رقائق متقدّمة لاستخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظلّ قيود على التصدير في هذا المجال مفروضة من الولايات المتحدة.

وقام مئات الموظّفين في حوالى عشر مدن ومناطق في الجزيرة بتفتيش 70 موقعا واستجواب 120 شخصا بين 15 تموز/يوليو و6 آب/أغسطس، وفق ما كشف مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل.

وما زال التحقيق جاريا ولم يعلن عن أيّ تهمة بعد، بحسب ما أفاد أحد المحقّقين وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن “25 إلى 30 تحقيقا” من هذا القبيل يجرى كلّ سنة.

وقال مكتب مدّعي منطقة هسينشو (شمال شرق) الذي شارك في التحقيقات إن “عدّة شركات مموّلة من البرّ الرئيسي على نحو مخالف للقانون تسرق أسرارا تجارية من تايوان عبر توظيفات غير قانونية”.

وأضاف أن الشركات المستخدمة “لجأت إلى وسائل تسلّل مختلفة شديدة الضرر”.

ومن بين الشركات التي تعرّضت فروعها لمداهمات “غورتك” (Goertek)، وهي من كبار مزوّدي “آبل” و”فينيت غروب” (VNET Group) المدرجة أسهمها في الأسواق المالية الأميركية.

وتتهم تايوان الصين بتنفيذ أنشطة تجسّس في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتهدّد بالاستيلاء عليها ولو بالقوّة.

وفي فترة سابقة من العام، أدرجت تايوان العملاق الصيني “هواوي” والمجموعة الرائدة في مجال أشباه الموصلات “سميك” (SMIC) في قائمة التصدير السوداء، مقيّدة بعد أكثر نفاذ بكين إلى التكنولوجيا اللازمة لصناعة الرقائق الأكثر تقدّما.

وبات ينبغي للشركات التي تريد تصدير منتجات ذات تكنولوجيا متطوّرة لـ”هواوي” أو “سميك” أو أي مجموعة أخرى مدرج اسمها في القائمة السوداء أن تحصل على إذن من الحكومة التايوانية.

وقال مكتب التحقيقات في آذار/مارس إن “سميك” وغيرها من الشركات الصينية كانت موضع تحقيق بسبب توظيفات غير قانونية.

