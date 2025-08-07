The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عمليات دهم تستهدف 16 شركة صينية للتكنولوجيا المتقدمة في تايوان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت سلطات تايوان الخميس أنها نفّذت عمليات دهم استهدفت 16 شركة مموّلة من الصين يشتبه في أنها وظّفت عمّالا على نحو مخالف للقانون في مجال التكنولوجيا المتقدّمة لسرقة أسرار خاصة بتطوير أشباه الموصلات.

وتعدّ تايوان رائدة في مجال أشباه الموصلات، وهي تنتج أكثر من نصف الرقائق المستخدمة في العالم وكلّ تلك الأكثر تطوّرا.

وتسعى الصين إلى تطوير رقائق متقدّمة لاستخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظلّ قيود على التصدير في هذا المجال مفروضة من الولايات المتحدة.

وقام مئات الموظّفين في حوالى عشر مدن ومناطق في الجزيرة بتفتيش 70 موقعا واستجواب 120 شخصا بين 15 تموز/يوليو و6 آب/أغسطس، وفق ما كشف مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل.

وما زال التحقيق جاريا ولم يعلن عن أيّ تهمة بعد، بحسب ما أفاد أحد المحقّقين وكالة فرانس برس، مشيرا إلى أن “25 إلى 30 تحقيقا” من هذا القبيل يجرى كلّ سنة.

وقال مكتب مدّعي منطقة هسينشو (شمال شرق) الذي شارك في التحقيقات إن “عدّة شركات مموّلة من البرّ الرئيسي على نحو مخالف للقانون تسرق أسرارا تجارية من تايوان عبر توظيفات غير قانونية”. 

وأضاف أن الشركات المستخدمة “لجأت إلى وسائل تسلّل مختلفة شديدة الضرر”.

ومن بين الشركات التي تعرّضت فروعها لمداهمات “غورتك” (Goertek)، وهي من كبار مزوّدي “آبل” و”فينيت غروب” (VNET Group) المدرجة أسهمها في الأسواق المالية الأميركية.

وتتهم تايوان الصين بتنفيذ أنشطة تجسّس في الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها وتهدّد بالاستيلاء عليها ولو بالقوّة.

وفي فترة سابقة من العام، أدرجت تايوان العملاق الصيني “هواوي” والمجموعة الرائدة في مجال أشباه الموصلات “سميك” (SMIC) في قائمة التصدير السوداء، مقيّدة بعد أكثر نفاذ بكين إلى التكنولوجيا اللازمة لصناعة الرقائق الأكثر تقدّما.

وبات ينبغي للشركات التي تريد تصدير منتجات ذات تكنولوجيا متطوّرة لـ”هواوي” أو “سميك” أو أي مجموعة أخرى مدرج اسمها في القائمة السوداء أن تحصل على إذن من الحكومة التايوانية.

وقال مكتب التحقيقات في آذار/مارس إن “سميك” وغيرها من الشركات الصينية كانت موضع تحقيق بسبب توظيفات غير قانونية.

او-جوي/م ن/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية