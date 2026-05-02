عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في الإمارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السبت عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء الإمارات، بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي طُبقت موقتا.

وقالت الهيئة إن القرار جاء “عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية”، وأشارت إلى “استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية”.

وثمّنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران في الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة.

م ل

