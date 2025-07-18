غال غادوت ضيفة الشرف في مهرجان القدس السينمائي

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افتُتحت الخميس الدورة الثانية والأربعون لمهرجان القدس السينمائي بحضور النجمة الهوليوودية غال غادوت كضيفة شرف، وتُقام في ظلّ حرب غزة وبعد نحو شهر على المواجهات بين إسرائيل وإيران.

وقال مدير المهرجان روني مهاداف ليفين لوكالة فرانس برس إن إقامة المهرجان لم تكن “قبل ثلاثة أسابيع” مؤكدة بعد، عندما كان تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران في ذروته.

وأضاف “لقد أمضينا (الشهر الفائت) أسبوعين في الملاجئ، وكنا حائرين في ما يتعلق باتخاذ قرار بالإبقاء على الموعد المقرر للمهرجان”.

وذكّر بأن “رحلات جوية أُلغيت، وكان الضيوف مترددين” في الحضور إلى القدس للمشاركة في المهرجان.

وحصلت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت التي تولّت دور البطولة في فيلم “ووندر وومان” Wonder Woman على جائزة خاصة وسط تصفيق آلاف المتفرجين الذين تجمعوا في مدرج قرب البلدة القديمة في القدس.

وتطرقت الممثلة البالغة 40 عاما في كلمة شكر ألقتها إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وقالت النجمة التي وُلدت ونشأت بالقرب من تل أبيب إنها تصلّي “لكي تنتهي هذه الحرب، وينعم الجميع هنا بالهدوء والأمن”.

واضافت “أكثر ما نتمناه جميعا (…) هو أن نتمكن من التنفس مجددا (…) ولن يتحقق ذلك إلا بعودة جميع الرهائن” الذين اختُطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب إسرائيل وما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وتتعرض غال غادوت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر لهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين بسبب دعمها للجيش الإسرائيلي. وفي إسرائيل، تعرضت لانتقادات من وسائل الإعلام اليمينية لموقفها الداعي إلى إنهاء الحرب في غزة.

واستُهل المهرجان بعرض فيلم “سنتيمنتل فاليو” Sentimental Value للمخرج النروجي يواكيم ترير، الحائز الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي.

ويتضمن برنامج المهرجان الذي يستمر إلى 26 تموز/يوليو عشرات الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية الإسرائيلية والدولية.

دمس/ب ح/غ ر