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غرق سفينة حاويات تنقل “بضائع خطرة” قبالة سواحل الهند

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غرقت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل “بضائع خطرة” قبالة سواحل الهند، وفق ما اعلنت السلطات الهندية الأحد مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24.

وكانت سفينة الشحن “MSC ELSA 3” البالغ طولها 184 مترا والمتجهة من ميناء فيزينغام إلى كوشي في ولاية كيرالا (جنوب الهند)، ارسلت نداء استغاثة السبت.

وعلى الاثر، أقلعت طائرات تابعة للبحرية الهندية ورصدت عوامات نجاة فيما كانت سفينة الحاويات تميل على بعد حوالى 70 كيلومترا من كوشي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهندية نشرته الأحد أنه “تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 الذين كانوا على متن السفينة”.

ويتحدر البحارة من جورجيا وروسيا وأوكرانيا والفيليبين.

وأضاف البيان أن “السفينة غرقت وعلى متنها 640 حاوية، بينها 13 حاوية تحتوي على بضائع خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم”.

ولم تحدد وزارة الدفاع طبيعة البضائع الخطرة. 

ويستخدم كربيد الكالسيوم في الصناعة الكيميائية، لاسيما لإنتاج الأسمدة وصناعة الصلب. 

كما تحمل سفينة الحاويات نحو 370 طنا من الوقود والنفط، لكن “لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب نفطي على الفور”، بحسب البيان.

اسه/ريم/ب ق

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