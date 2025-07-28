غوتيريش: ينبغي عدم استخدام الجوع “كسلاح حرب”

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أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين أنه ينبغي عدم استخدام الجوع بتاتا “كسلاح حرب”، في حين دعا الاتحاد الافريقي إلى التحرك لمواجهة الجوع في القارة خلال قمة حول الغذاء استضافتها إثيوبيا.

ويأتي الاجتماع الذي نظمته إثيوبيا بالتعاون مع ايطاليا وسط ضغوط دولية متزايدة على اسرائيل تتعلق بالكارثة الانسانية في غزة واقتطاعات ضخمة في تمويل المساعدات الدولية أثرت في العديد من الدول الافريقية.

وافتتح رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد ورئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا والذي شارك فيه خصوصا الرئيس الكيني وليام روتو ونظيره الصومالي حسن الشيخ محمود.

وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو إن “التغير المناخي يؤثر على المحصول وسلاسل التوريد والمساعدات الإنسانية. النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما”.

واضاف أن “الجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا باستخدام الجوع كسلاح حرب”.

والأحد، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في غزة بلغ “مستويات مقلقة جدا” وسجّلت “أعلى نسبة للوفيات في تموز/يوليو”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الاثنين أن خمسة أشخاص توفوا بسبب سوء التغذية خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات لهذا السبب إلى 147 منذ بداية الحرب.

وفرضت إسرائيل التي تحاصر غزة منذ بداية الحرب على حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حصارا مطبقا على القطاع في مطلع آذار/مارس خفّفته على نحو بسيط في أواخر أيّار/مايو، ما تسبّب في نقص حادّ في المواد الأساسية.

ويعاني من الحصار سكان غزة البالغ عددهم نحو 2,4 مليون فلسطيني عند بدء الحرب التي خلّفت ما يقرب من 60 ألف قتيل في غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته الحركة الفلسطينية على اسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وتتهم إسرائيل حماس باستغلال معاناة المدنيين وبالاستيلاء على الغذاء، وهو ما تنفيه حماس.

أما السودان فيغرق منذ نيسان/أبريل 2023 في حرب أهلية طاحنة بين الجيش الذي يسيطر على وسط البلاد وشمالها وشرقها، وقوّات الدعم السريع التي تحكم قبضتها على القسم الأكبر من منطقة دارفور في غرب البلاد.

وتسبّب هذا النزاع الذي أودى بعشرات الآلاف وأجبر أكثر من 14 مليون شخص على النزوح داخل البلد وخارجه ب”أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، بحسب الأمم المتحدة.

– “لحظة حاسمة” –

من جهته، حثّ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف الاثنين الشركاء الدوليين على “الوفاء بالتزاماتهم”.

وقال “في هذه اللحظة الحاسمة، كم من الأطفال والأمهات في القارة ينامون وبطونهم فارغة؟ الملايين، بالتأكيد. إن الوضع ملح على نحو لا شك فيه”.

واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن “الصدمات المناخية والنزاعات والاضطرابات الاقتصادية” تُعدّ الأسباب الرئيسية لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في القارة.

وأشار علي يوسف إلى أن “282 مليون أفريقي يعانون من سوء التغذية. ويعيش 52 مليون شخص في حالة انعدام أمن غذائي. ويواجه نحو 3,4 ملايين شخص خطر المجاعة”.

وأضاف أن عشرة ملايين شخص نزحوا بسبب الجفاف والفيضانات والأعاصير.

ودعا بشكل خاص الدول الأعضاء في المنظمة إلى تخصيص 10% من اجمالي ناتجها المحلي للزراعة من أجل تحقيق “الصمود الغذائي”.

واوضح “لكننا لا نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا. ندعو شركاءنا إلى الوفاء بالتزاماتهم بتمويل ودعم الحلول الأفريقية، في ظل تراجع المساعدات الدولية”.

ومعلوم أن التخفيضات في المساعدات الغربية، ولا سيما قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وضعت البرامج الإنسانية في وضع حرج.

ديغ/ريم/ب ق