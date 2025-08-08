The Swiss voice in the world since 1935
فانس: أمريكا وبريطانيا مختلفتان بشأن غزة لكن يجمعهما هدف إنهاء الأزمة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق

من جاريت رينشو

سيفينوكس (إنجلترا) (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مستهل اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في جنوب إنجلترا إن بريطانيا والولايات المتحدة قد تختلفان على كيفية معالجة الأزمة في غزة لكن يجمعهما هدف مشترك هو السعي لإنهائها.

وصل فانس، الذي سبق أن انتقد بريطانيا وحزب العمال الحاكم فيها، مع قرينته أوشا وأطفالهما الثلاثة إلى لندن قبل التوجه إلى تشيفنينج.

وخلال ظهورهما أمام الصحفيين وكاميرات التلفزيون، أبدى المسؤولان الكثير من الود. واقترح لامي على فانس الاستمتاع بنزهة ساحلية في كينت، بينما عبر نائب الرئيس عن “حبه” لبريطانيا.

وتأتي هذه الزيارة وسط اهتمام متزايد بآراء فانس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس دونالد ترامب وربما اختياره خليفة له.

ولدى سؤاله عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف “ربما نختلف على كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك اليوم”.

وأكد فانس مجددا أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إنه لا يعرف ما يعنيه الاعتراف فعليا “نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك”.

وتتخذ بريطانيا موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل. وأعلنت اعتزامها، جنبا إلى جنب مع فرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية، من أجل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة.

وعلى مقربة من موقع عقد المحادثات، نظمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين احتجاجا، ولوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، بينما رفع أحدهم لافتة تظهر فيها صورة ساخرة لفانس. ومن المقرر تنظيم احتجاجات أخرى خلال الزيارة.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن حديث ترامب هذا الأسبوع عن أن فانس هو وريثه المحتمل للانتخابات الرئاسية لعام 2028، قال نائب الرئيس إن تركيزه الحالي ينصب على خدمة الأمريكيين.

وأضاف “أنا لا أركز حتى على انتخابات 2026، فما بالك بعام أو عامين بعدها”، في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل.

* رحلة صيد

توجه فانس برفقة لامي لصيد الأسماك في بحيرة في تشيفنينج في وقت سابق من يوم الجمعة.

وكتب لامي في منشور على إكس “قبل بدء محادثاتنا الثنائية، قدم لي نائب الرئيس نصائح حول صيد الأسماك”.

وبعد قضاء ليلتين في أجواء تشيفنينج مع لامي، سيتوجه فانس وعائلته إلى كوتسوولدز المنطقة الخلابة في الريف الإنجليزي والمقصد الشهير للأثرياء والشخصيات المؤثرة من لاعبي كرة القدم ونجوم السينما إلى الشخصيات الإعلامية والسياسية.

وفانس من أشد أنصار السياسة الخارجية (أمريكا أولا). وسبق أن قال إن فوز حزب العمال التابع ليسار الوسط وينتمي إليه لامي في انتخابات العام الماضي يعني أن بريطانيا ربما تكون أول دولة “إسلامية بالفعل” تمتلك سلاحا نوويا.

وسبق أن وصف لامي أيضا ترامب بأنه “متطرف يميني” و”أحد النازيين الجدد”، لكنه حرص منذ توليه المنصب على التقليل من أهمية تصريحاته واعتبرها “قديمة”.

ووصف مصدر مطلع الزيارة بأنها زيارة عمل تتضمن العديد من الالتزامات الرسمية والاجتماعات والزيارات إلى مواقع ثقافية. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي فانس بقوات أمريكية.

ومن المقرر أن يقوم ترامب، الذي توجه إلى اسكتلندا في زيارة خاصة، بزيارة دولة تاريخية ثانية إلى بريطانيا الشهر المقبل.

(إعداد حاتم علي ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

