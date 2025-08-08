The Swiss voice in the world since 1935
فانس: أمريكا وبريطانيا مختلفتان في سياستهما تجاه غزة لكن تجمعهما أهداف مشتركة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

سيفينوكس (إنجلترا) (رويترز) – قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مستهل اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في جنوب إنجلترا إن بريطانيا والولايات المتحدة قد تختلفان حول كيفية معالجة الأزمة في غزة لكن تجمعهما أهداف مشتركة في المنطقة.

وصل فانس، الذي سبق أن انتقد بريطانيا وحزب العمال الحاكم فيها، مع قرينته أوشا وأطفالهما الثلاثة إلى لندن قبل التوجه إلى تشيفنينج.

وخلال ظهورهما أمام الصحفيين وكاميرات التلفزيون، أبدى المسؤولان الكثير من الود. واقترح لامي على فانس الاستمتاع بنزهة ساحلية في كينت، بينما عبر نائب الرئيس عن “حبه” لبريطانيا.

ولدى سؤاله عن خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية، أجاب فانس بأن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما هدف مشترك هو حل الأزمة في الشرق الأوسط. وأضاف “ربما نختلف حول كيفية تحقيق هذا الهدف، وسنناقش ذلك اليوم”.

وأكد فانس مجددا أن واشنطن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إنه لا يعرف ما يعنيه الاعتراف فعليا “نظرا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك”.

وتتخذ بريطانيا موقفا أكثر صرامة تجاه إسرائيل. وأعلنت اعتزامها، جنبا إلى جنب مع فرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية، من أجل الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، توجه فانس برفقة لامي لصيد الأسماك في بحيرة في تشيفنينج.

وكتب لامي في منشور على إكس “قبل بدء محادثاتنا الثنائية، قدم لي نائب الرئيس نصائح حول صيد الأسماك”.

وبعد قضاء ليلتين في أجواء تشيفنينج مع لامي، سيتوجه فانس وعائلته إلى كوتسوولدز المنطقة الخلابة في الريف الإنجليزي والمقصد الشهير للأثرياء والشخصيات المؤثرة من لاعبي كرة القدم ونجوم السينما إلى الشخصيات الإعلامية والسياسية.

وتأتي هذه الزيارة في خضم تفاقم التوتر عبر الأطلسي والتحولات السياسية الداخلية في كلا البلدين والاهتمام المتزايد بآراء فانس فيما يتعلق بالسياسة الخارجية مع بروزه كشخصية رئيسية في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووصف مصدر مطلع الزيارة بأنها زيارة عمل تتضمن العديد من الالتزامات الرسمية والاجتماعات والزيارات إلى مواقع ثقافية. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي فانس بقوات أمريكية.

وأفاد فانس ولامي للصحفيين بأنهما سيناقشان أيضا الحرب في أوكرانيا.

وتواجدت مجموعة صغيرة من المتظاهرين بالقرب من تشيفنينج، ولوح بعضهم بالأعلام الفلسطينية، بينما رفع أحدهم لافتة تظهر صورة فانس وهو أصلع.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

