The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فتح باب التسجيل للمشاركة في “تحدي دبي للدراجات الهوائية”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فُتح الجمعة باب التسجيل إلكترونيا في النسخة السادسة من “تحدي دبي للدراجات الهوائية” برعاية “دي بي ورلد”، والمقرر إقامتها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويُنظم هذا الحدث الرياضي في إطار “تحدي دبي للياقة”، ويتيح للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات فرصة ركوب الدراجات بين أبرز معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة، ومتحف المستقبل وقناة دبي المائية.

ومنذ انطلاقه، “شهد الحدث نموا ملحوظا بنسبة 85 بالمئة في أعداد المشاركين”، بحسب ما أوضح الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مضيفا انه يواصل استقطاب الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية