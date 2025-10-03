فتح باب التسجيل للمشاركة في “تحدي دبي للدراجات الهوائية”

فُتح الجمعة باب التسجيل إلكترونيا في النسخة السادسة من “تحدي دبي للدراجات الهوائية” برعاية “دي بي ورلد”، والمقرر إقامتها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

ويُنظم هذا الحدث الرياضي في إطار “تحدي دبي للياقة”، ويتيح للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات فرصة ركوب الدراجات بين أبرز معالم دبي الشهيرة مثل برج خليفة، ومتحف المستقبل وقناة دبي المائية.

ومنذ انطلاقه، “شهد الحدث نموا ملحوظا بنسبة 85 بالمئة في أعداد المشاركين”، بحسب ما أوضح الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، مضيفا انه يواصل استقطاب الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات والفئات.

