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فرنسا: نتابع بقلق خطة إيران لبناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم

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باريس (رويترز) – عبرت فرنسا يوم الخميس عن قلقها إزاء خطة إيران لبناء موقع جديد لتخصيب اليورانيوم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس “نتابع بقلق بالغ مختلف التصريحات المتعلقة بزيادة كبيرة في قدرة التخصيب، ولا سيما إنشاء بنية تحتية جديدة. نندد بشدة بهذه الإجراءات”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس أن إيران أعلنت عن إجراءات مضادة لقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن عدم امتثال طهران لالتزامات عدم نشر الأسلحة النووية، بما في ذلك فتح موقع جديد للتخصيب وتحديث أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.

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