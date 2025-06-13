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فرنسا تدعو إلى ضبط النفس وتؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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باريس (رويترز) – دعت فرنسا يوم الجمعة جميع الأطراف إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، لكنها أكدت أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة جميع الهجمات، وأن باريس عبرت مرارا عن قلقها إزاء البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو عبر منصة إكس “ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يُهدد الاستقرار الإقليمي”، مضيفا أن أولوية فرنسا هي أمن مواطنيها.

وأضاف “عبّرنا مرارا عن قلقنا البالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في أحدث قرار اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونؤكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم”.

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