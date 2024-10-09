فرنسا تستضيف مؤتمرا لمساعدة لبنان في 24 أكتوبر

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باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا دوليا عن الأزمة في لبنان في 24 أكتوبر تشرين الأول، وسيركز على الوضع السياسي الداخلي والمساعدات الإنسانية وسط تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وأضافت الوزارة في بيان يوم الأربعاء “الهدف هو حشد دعم المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الحماية والإغاثة الطارئة للشعب اللبناني وتحديد سبل دعم مؤسسات لبنان، وخاصة قواته المسلحة التي تضمن الاستقرار الداخلي في البلاد”.

ولم تُدع إسرائيل للاجتماع ولم يتضح ما إذا كانت الدعوة ستوجه لممثلين عن أطياف سياسية مختلفة في لبنان.

وترتبط باريس بعلاقات تاريخية مع لبنان وتعمل مع الولايات المتحدة في محاولة التوصل لوقف إطلاق النار. وتوقفت هذه المحادثات في نهاية سبتمبر أيلول حين قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت بشدة، مما أودى بحياة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وشنت إسرائيل منذئذ هجوما بريا أدى إلى نزوح الآلاف.

وقالت وزارة الخارجية إن المؤتمر سيضم شركاء لبنان الإقليميين والدوليين والأمم المتحدة بالإضافة إلى شركاء من المجتمع المدني.

وقالت الوزارة الفرنسية “في مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطيرة وعميقة، ستذكر فرنسا خلال هذا المؤتمر بضرورة وقف أعمال القتال والتوصل إلى حل دبلوماسي”. وأضافت أن تعيين رئيس يجب أن يكون خطوة أولى.