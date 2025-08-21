فرنسا تندد بموافقة إسرائيل على مشروع استيطاني شرقي القدس

reuters_tickers

1دقيقة

باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان يوم الخميس إن موافقة اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل على مشروع بناء وحدات استيطانية في المنطقة إي1 شرقي القدس أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأعلنت إسرائيل يوم الأربعاء الموافقة النهائية للجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع على مشروع إي1 الذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة ويعزلها عن القدس الشرقية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)