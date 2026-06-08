فرنسا وألمانيا تتخلّيان عن مشروع مشترك لتطوير طائرة مقاتلة (برلين)

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قرّرت فرنسا وألمانيا التخلي عن برنامج تطوير مشترك لطائرة مقاتلة بسبب خلافات بين الشركتين المعنيتين، وفق ما أعلنت برلين الإثنين، في نكسة للجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي.

وكان برنامج “نظام القتال الجوي المستقبلي” (FCAS) أُطلق في العام 2017 ليحل محل مقاتلات “رافال” الفرنسية و”يورو فايتر” التي تستخدمها ألمانيا وإسبانيا.

وكان يُنظر إلى المشروع على أنه اختبار رئيسي لجهود أوروبا لتعزيز التعاون في المجال الدفاعي، مع سعي القارة إلى تشكيل جبهة موحدة في مواجهة روسيا، على خلفية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

لكن البرنامج واجه صعوبات بسبب خلافات بين الشركتين المشاركتين فيه، وهما “داسو للطيران” الفرنسية و”إيرباص” التي تمثل ألمانيا وإسبانيا.

وأفاد مسؤول في الحكومة الألمانية وكالة فرانس برس بأن المستشار فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “توصلا إلى تقييم مشترك مفاده أن الشركتين لن تتوصلا إلى توافق بشأن بناء طائرة مقاتلة مشتركة”.

إلا أن المسؤول لفت إلى أن العمل سيستمر في أقسام أخرى من هذا المشروع الواسع النطاق.

ومن المقرّر أن تُعدّ وزارتا الدفاع الفرنسية والألمانية خطة للتعاون الدفاعي “تركّز على عدد من المشاريع الواقعية وذات الصلة” خلال اجتماع مرتقب، وفق المسؤول.

وسبق أن أُطلقت مبادرات لإنقاذ برنامج (FCAS). ففي آذار/مارس، كُلّف وسيطان، فرنسي وألماني، تقديم مقترحات لإنقاذ المشروع، إنما بدون جدوى، مع إصرار رئيس “داسو للطيران” على أن شركته قادرة منفردة على المضي به قدما.

بور-سر/ود/جك