فرنسا وأمريكا تشددان للأمم المتحدة على ضرورة تعزيز الجيش اللبناني

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت الولايات المتحدة وفرنسا يوم الخميس إن تعزيز الجيش اللبناني سيكون حاسما لتنفيذ قرار رئيسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى الحفاظ على السلام على حدود البلاد مع إسرائيل.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود في اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا إن المجتمع الدولي يجب أن يركز جهوده على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقال “حل هذه الأزمة ليس إضعاف لبنان… وإنما بلبنان قوي وذي سيادة حقيقية بحماية من قوة أمنية شرعية تتمثل في القوات المسلحة اللبنانية”.

تستند مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى تفويض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في عام 2006، لمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على حدوده الجنوبية مع إسرائيل خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء التابعين للدولة اللبنانية. وأثار ذلك احتكاكا مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقبل عام، بدأ حزب الله في إطلاق النار على إسرائيل دعما لحركة حماس الفلسطينية في بداية الحرب على غزة. وتصاعد الصراع في الأسابيع القليلة الماضية مع شن إسرائيل غارات جوية وبدء توغل بري في جنوب لبنان.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إن وقف إطلاق النار الفوري ضروري وإن مقترح هدنة 21 يوما، والذي طرحته فرنسا والولايات المتحدة الشهر الماضي، لا يزال قائما. وقال وود إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنه لم يشر إلى وقف إطلاق النار.

وقال القائم بأعمال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة هادي هاشم للمجلس “الحلول الدبلوماسية وتنفيذ القرارات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب وهذا العدوان”.