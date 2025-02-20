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فريق كويتي أمريكي يحقق في وفاة عسكريين كويتيين اثنين خلال تدريب مشترك

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الكويت (رويترز) – أعلن الجيش الكويتي يوم الخميس تشكيل فريق فني مشترك مع الجانب الأمريكي للتحقيق في ملابسات حادث نجم عنه وفاة عسكريين كويتيين اثنين وإصابة آخرين خلال تدريب مشترك يوم الأربعاء.

وقال الجيش الكويتي في بيان تلقته رويترز “تم تكليف فريق فني مشترك من الجانبين الكويتي والأمريكي للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي وقع مساء أمس خلال التمرين الثنائي المشترك ملاحظ الصحراء 4”.

ونقل البيان عن وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح قوله خلال زيارته لموقع الحادث بمنطقة الأديرع صباح يوم الخميس “هذا التعاون يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحرص المشترك على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في التمارين والتدريبات العملياتية”.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ رماية ليلية بالذخيرة الحية مساء يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام جنازة عسكرية للعسكريين الكويتيين رقيب أول أحمد فرحان هراط مهدي ورقيب مساعد ضاحي صالح الشمري، وهما من منتسبي القوة البرية اليوم في مدفن الشهداء بمقبرة الصليبخات.

من جانبها قالت وزارة الصحة إن المصابين خضعوا لإجراءات جراحية عاجلة، وخرجوا من العمليات “بحالة صحية مستقرة” مشيرة إلى أنهم مازالوا يتلقون الرعاية الطبية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية