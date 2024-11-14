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فلسطينيون: الدمار في شمال قطاع غزة واسع النطاق

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال فلسطينيون نازحون من شمال قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية ألحقت دمارا واسع النطاق بالأحياء السكنية التي كانوا يعيشون بها في هجومها الأحدث المستمر منذ ستة أسابيع، وأثارت منظمة حقوقية مخاوف من أن إسرائيل قد تحظر بشكل دائم الدخول إلى بعض المناطق.

وكان مخيم جباليا، أحد أكبر مخيمات اللاجئين المقامة منذ فترة طويلة في قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون وقرى مجاورة من بين الأهداف الأولى للهجوم البري الذي شنته إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 بعد أن هاجم مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل.

واقتحمت الدبابات المناطق نفسها عدة مرات أخرى في إطار ما تقول إسرائيل إنها عمليات ضرورية ضد مسلحين هناك ما زالوا يشكلون تهديدا. وقالت إسرائيل يوم الخميس إن قواتها قتلت العشرات من “الإرهابيين” وعثرت على كم كبير من الأسلحة.

وقال أبو رائد، وهو مقاول مبان سابق نزح من جباليا، إن القوات الإسرائيلية تفجر المباني عن بعد بعدما يتم تفخيخها أو إرسال روبوتات إليها.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للمراسلة “قبل 5 أكتوبر صحيح إنه الدمار كان كبير في مخيم جباليا بس اللي صار في الشهر الماضي صعب ينوصف، معظم المخيم تم تدميره”.

وأردف “أنا لي صحاب وقرايب في بيت حانون والكل بيقول بالكاد فيه بناية واقفة ومش مدمرة هناك… يعني بتقدر تقول يمكن النص أو 60 بالمئة من المباني والطرق في جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا دمرها الاحتلال، صارت ركام”.

وتظهر مقاطع فيديو للسكان خلال الفرار من هذه المناطق الكثير من المباني المدمرة، لكن عدم قدرة الصحفيين على الوصول يجعل من الصعب التحقق من الحجم الكامل للأضرار.

وقال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية إن الغارات الجوية الإسرائيلية الأحدث أسفرت عن مقتل 15 على الأقل في أنحاء القطاع، من بينهم أربعة في مدرسة صلاح الدين بمدينة غزة التي تؤوي أسرا نازحة. ولم يصدر تعليق بعد من جانب إسرائيل.

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