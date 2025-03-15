فلورنسا في منأى من خطر الفيضان بفضل بوابة سد رئيسية

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باتت فلورنسا خارج دائرة الخطر بفضل الدور “الحاسم” لبوابة سد حالت دون فيضان نهر أرنو بعد أمطار غزيرة أدت إلى إجلاء سكان، حسبما ذكرت السلطات الإيطالية السبت.

وكتب المسؤول الإقليمي أوجينيو جاني على وسائل التواصل الاجتماعي أن “ذروة فيضان أرنو مرت على طول النهر بالكامل من دون أي مشاكل خطيرة”.

ومع ذلك، يعتزم جاني مطالبة الحكومة الإيطالية بإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وتم إجلاء نحو 250 شخصا من منازلهم من تسع بلدات مختلفة الجمعة بعد هطول أمطار غزيرة غمرت الشوارع وأدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار في توسكانا حيث تقع مدينة فلورنسا.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في توسكانا إن كمية أمطار تعادل شهرا كاملا، هطلت خلال ست ساعات ما أدى إلى فيضانات.

وواصلت فرق الإنقاذ السبت انتشارها في البلدات المحيطة بفلورنسا وفي اتجاه بيزا غربا. وأُنقذ طفل حديث الولادة ومسنّان في منازلهم بالقرب من بيزا.

وأكد جاني أن بوابة السد وأحواض التمدد كانت عاملا “حاسما” في خفض التهديد للمدينة التاريخية والمناطق المحيطة ومن بينها بيزا.

وقال “في هذه الأوقات الصعبة نجح نظام السلامة الهيدروليكية في المنطقة في إحداث الفارق رغم الأمطار الغزيرة والمتواصلة”، لافتا إلى تواصل حالة الحذر.

وصباح السبت بلغ منسوب نهر أرنو 3,87 أمتار وكان يتراجع ببطء، على ما قالت رئيسة بلدية فلورنسا سارة فونارو مضيفة أن منسوب جميع الروافد انخفض إلى ما دون مستويات التحذير.

وكان منسوب النهر مساء الجمعة أعلى من أربعة أمتار.

وكان التحذير من الأحوال المناخية عند أعلى مستوياته حتى الظهر في منطقة فلورنسا مع إغلاق حدائق ومقابر وأسواق ومتاحف ومكتبات.

ونهر أرنو الذي يمر عبر فلورنسا وبيزا عرضة للفيضانات في الربيع والخريف.

وأوضح جاني أن بوابة سد تقع بين بيزا وفلورنسا أمرت السلطات بفتحها بعد ظهر الجمعة “أوقفت موجة فيضان أرنو التي كانت بصدد الارتفاع”.

بدأ بناء بوابة السد عقب فيضانات مدمرة في 1949. لكن أعمال البناء لم تكن قد اكتملت عندما اجتاح فيضان كبير آخر فلورنسا في 1996 أودى بأكثر من 100 شخص ودمر أو ألحق أضرارا بأعداد لا تُحصى من الأعمال الفنية.

وأعلن جهاز الإطفاء أن حوالى 500 من عناصره تدخلوا مئات المرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقاطعات فلورنسا وبراتو وبيزا وليفورنو، نتيجة الفيضانات وانزلاقات التربة.

ونشرت خدمة الإطفاء صورا لسيارات غمرتها المياه جزئيا في بلدة سيستو فيورنتينو بشمال فلورنسا.

وتسبب الإنذار الأحمر الخاص بالطقس الجمعة في إغلاق معرض أوفيزي العالمي الشهير في فلورنسا بشكل مبكر، بالإضافة إلى كاتدرائية دومو.

ار-ايد/جص-كام-س ح/ب ق