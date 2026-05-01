فنزويلا توقع اتفاقات مع شركتي نفط أميركيتين

afp_tickers

2دقائق

وقّعت فنزويلا اتفاقات مع شركتين أميركيتين في محاولة لتعزيز إنتاج النفط، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بعد أن أطاحت واشنطن بالزعيم اليساري نيكولاس مادورو.

وتتولى حاليا رئاسة فنزويلا بالنيابة ديلسي رودريغيز التي تتعاون تحت ضغط أميركي شديد لتلبية مطالب الرئيس دونالد ترامب بالوصول إلى إمدادات النفط الهائلة في البلاد.

وتواجه رودريغيز، نائبة مادورو قبل أن تعتقله قوات أميركية في عملية خاصة في كراكاس في كانون الثاني/يناير، مهمة قيادة بلد يملك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، لكن اقتصاده في حالة يرثى لها.

يأتي احتمال زيادة إنتاج النفط الفنزويلي فيما تواجه الأسواق العالمية اضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط بسبب الحرب على إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وبموجب الاتفاقات الموقعة الخميس، ستعمل شركتا “هانت أوفرسيز أويل كومباني” و”كروس أوفر إنرجي” الأميركيتان في حزام أورينوكو، حيث تتركز معظم احتياطات النفط الفنزويلية.

وقالت ديلسي رودريغيز إن هذه الاتفاقات تمثل “التقاء مصالح الولايات المتحدة وفنزويلا”.

وأضافت “أرجو إبلاغ الرئيس ترامب، وهو رجل أفعال… أننا تعهدنا بناء أسس متينة لعلاقات طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وفنزويلا”.

أبرمت فنزويلا اتفاقات مع شركات نفط متعددة الجنسيات، من بينها “شيفرون” و”إيني” و”ريبسول”، بعد إقرارها إصلاحات لتحرير قطاع الطاقة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقات الجديدة المبعوث الأميركي جارود أجين الذي وصل إلى كراكاس الخميس مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد سبع سنوات من التوقف.

وستسيّر “إنفوي إير” التابعة لشركة “أميركيان إيرلانيز” وشركة “لايزر إيرلاينز” الفنزويلية رحلات جوية بين كراكاس وميامي ابتداء من هذا الأسبوع.

افك/ح س/جك