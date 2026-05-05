فودافون تعلن صفقة للاستحواذ على أكبر شركة مشغّلة للهواتف المحمولة في بريطانيا

أعلنت شركة “فودافون” البريطانية العملاقة الثلاثاء عن صفقة بقيمة 4,3 مليارات جنيه إسترليني (5,8 مليارات دولار) للاستحواذ الكامل على أكبر شركة مشغّلة للهواتف المحمولة في البلاد “فودافون ثري”.

وينصّ الاتفاق على أن تستحوذ فودافون على حصة شركة “سي كيه هاتشيسون”ومقرها هونغ كونغ والبالغة 49 في المئة عبر إلغاء الأسهم.

تأسّست “فودافون ثري” العام الماضي من خلال دمج “فودافون المملكة المتحدة” وثري، فرع سي كيه هاتشيسون في المملكة المتحدة، وباتت أكبر مشغّل للهواتف المحمولة في بريطانيا لجهة أعداد زبائنها.

وقالت فودافون في بيان الثلاثاء “الآن هو الوقت المناسب للاستحواذ بالكامل على فودافون ثري، ما يتيح لنا التحرّك بوتيرة أسرع لإحداث تحوّل في البنى التحتية الرقمية للمملكة المتحدة”.

وذكرت المجموعة بأنه من المقرر أن يجري إتمام الاتفاق في النصف الثاني من العام 2026.

وقال مدير الأسواق لدى منصة “أيه جاي بيل” دان كوتسوورث إن “الصفقة تشير إلى بداية جديدة لشركة كانت مثقلة بالديون وتعاني ضعف النمو”.

وأضاف “هناك حاليا مؤشرات أولية إلى تحسّن تشغيلي ومالي، ما يضع الشركة في موقع أفضل للعودة” إلى النمو.

خضعت فودافون لعملية إعادة هيكلة واسعة النطاق بإشراف رئيستها التنفيذية مارغريتا ديلا فالي منذ العام 2023، شملت إلغاء آلاف الوظائف وبيع عملياتها في إيطاليا وإسبانيا.

وكشفت الشركة في تشرين الثاني/نوفمبر عن توقعات إيجابية بعد تعاف غير متوقع في الإيرادات في سوقها الرئيسية ألمانيا، وعقب اندماجها في المملكة المتحدة مع “ثري”.

ومن المقرر أن تنشر فودافون نتائجها السنوية الأسبوع المقبل.

