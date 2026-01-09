The Swiss voice in the world since 1935
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يمنح سوريا 722 مليون دولار للتعافي بعد الحرب

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بروكسل 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيمنح سوريا نحو 620 مليون يورو (722 مليون دولار) في هذا العام والعام المقبل من أجل التعافي بعد الحرب وذلك في إطار الدعم الثنائي والمساعدات الإنسانية.

وأضافت فون دير لاين خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق “بعد دمار استمر سنوات في ظل نظام (الرئيس السابق بشار) الأسد، فإن احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار هائلة، وقد رأيت ذلك بنفسي”.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يريد بدء محادثات بشأن إحياء اتفاق تعاون مع سوريا وأنه سيطلق شراكة سياسية جديدة مع البلاد، بما في ذلك إجراء محادثات رفيعة المستوى في النصف الأول من العام الجاري.

ورفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا العام الماضي بعد أن أطاحت المعارضة بالأسد الذي حكم البلاد لفترة طويلة بعد حرب أهلية دامت لأكثر من عقد.

وقالت فون دير لاين إن العنف المتصاعد في مدينة حلب بشمال سوريا بين القوات الحكومية ومقاتلين أكراد هذا الأسبوع “مثير للقلق”، وشددت على ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف.

(الدولار = 0.8588 يورو)

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

