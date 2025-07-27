فون دير لايين: سنشتري كميات “كبيرة” من الطاقة الأميركية لتعويض المصادر الروسية

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن الاتحاد الأوروبي سيشتري كجزء من اتفاق التجارة كميات “كبيرة” من الطاقة من الولايات المتحدة لتعويض المصادر الروسية.

وقالت للصحافيين إن “شراء منتجات الطاقة الأميركية سيُنوّع مصادر إمداداتنا ويساهم في أمن الطاقة في أوروبا. سنستبدل الغاز والنفط الروسيين بمشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي”.

وأوضحت أن قيمة المشتريات الطاقية ستبلغ نحو 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على ثلاث سنوات.

وأكدت فون دير لايين “نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي”، مضيفة أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال “بأسعار أقل وأفضل” من الولايات المتحدة.

هذا الاتفاق الخاص بالطاقة هو جزء من اتفاق تجاري أوسع بين الشريكين عبر الأطلسي لتجنب احتمال حرب تجارية واسعة النطاق.

ويتضمن الاتفاق فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل والذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%.

ريك/ريم-ح س