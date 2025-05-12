فيلم “ثاندربولتس” يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

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حافظ فيلم “ثاندربولتس” Thunderbolts على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، على ما أفادت شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد.

وحقق الفيلم، وهو من بطولة فلورنس بيو وسيباستيان ستان وجوليا لويس دريفوس، إيرادات بلغت 33 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الاحد.

وأفادت مجلة “فرايتي” أن الانخفاض في عائداته بنسبة 55% عمّا حققه في أول عطلة نهاية أسبوع له كان “أفضل بكثير من أفلام مارفل الأخيرة”.

وحافظ فيلم الإثارة والتشويق المتمحور على مصاصي الدماء “سينرز” Sinners على المركز الثاني، محققا 21,1 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 180 مليون دولار.

وحلّ فيلم “إيه ماينكرافت موفي” A Minecraft Movie المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة في المركز الثالث محققا 8 ملايين دولار، لتصل إيراداته الإجمالية في أميركا الشمالية إلى أكثر من 400 مليون دولار.

وتخطّت العائدات العالمية للفيلم، وهو من إنتاج شركة “وارنر براذرز” وبطولة جاك بلاك وجايسن موموا، 900 مليون دولار، مواصلا بذلك سلسلة النجاحات الكبيرة التي تحققها الأفلام المقتبسة عن ألعاب الفيديو.

وكان المركز الرابع من نصيب “ذي أكاونتنت 2” The Accountant 2 من إنتاج شركة “أمازون إم جي إم ستوديوز”، محققا 6,1 ملايين دولار. يؤدي بن أفليك في الفيلم دور عبقري في الرياضيات لديه علاقات إجرامية، فيما يتولى جون بيرنثال دور شقيقه الذي يكون قاتلا مأجورا.

وحلّ فيلم “كلاون إن ايه كورنفيلد” Clown in a Cornfield خامسا في الترتيب مع عائدات بلغت 3,7 مليون دولار.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش”: “إنها بداية قوية لفيلم رعب مستقل، وخصوصا لإنتاج بميزانية محدودة”.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في الترتيب:

6- “شادو فورس” (2 مليون دولار).

7- “فايت اور فلايت” (2 مليون دولار).

8- “انتيل دان” (2 مليون دولار).

9- “ذي أماتور” (2 مليون دولار).

10- “ذي كينغ أوف كينغز” (1,1 مليون دولار)

ديس/رك/لين